Il 2023 si avvicina, ma prima le feste di Natale: le anticipazioni dell'oroscopo di Paolo Fox, dall'amore al lavoro

Il 2023 è dietro l'angolo. E puntualmente cresce l'attesa per la previsione degli astri. I single troveranno la dolce metà? Ci saranno novità sul fronte lavorativo? Sarà un altro anno condizionato dalla crisi economica? Prova a trovare una risposta dalle stelle Paolo Fox, l?astrologo più famoso e amato della televisione. Il suo oroscopo di fine anno è ormai un appuntamento irrinunciabile per tanti appassionati che lo seguono da decenni, anche tra mille polemiche.

Ma prima di arrivare al fine del 2022, ci sono le festività di Natale e Santo Stefano da affrontare. Ai Gemelli, entra subito nel dettaglio Fox nell'oroscopo comunicato in occasione della puntata di venerdì de "I Fatti Vostri", ?le cose ripetitive e noiose non piacciono. Sarebbe importante movimentare la fine dell'anno facendo qualcosa di diverso. Dopo una fase di stanchezza, è necessario vivere questi due giorni di festa in modo tranquillo. Chi ha iniziato dicembre con qualche preoccupazione deve cercare di risolverle?.

I Pesci ?sono dolcemente malinconici e quando arriva il Natale si fa una sorta di bilancio di quelli precedenti. La malinconia in fondo non è una cosa negativa a meno che non si trasformi in un blocco e nella paura di mostrarsi agli altri anche in modo fragile. Il 2023 sarà un anno duttile, che vedrà l'ingresso di Saturno. Sarà un cielo di grande rilevanza per quanto riguarda i prossimi mesi. Cercate di vivere un Natale tranquillo?. Anche per chi è nato sotto il segno del Cancro ?contano le emozioni in famiglia. C'è un po' di stanchezza per aver portato a casa dei progetti?.

Per l'Ariete si prospetta ?un cielo che porta delle energie in più e sensazioni positive per il 2023?, mentre per la Bilancia si prospetta un periodo ?utile a capire se è stata sbagliata una valutazione. Ci può esser stato un riferimento saltato e che ha creato una grande delusione. Se è una storia è finita, da gennaio bisogna capire cosa fare?. Un cielo a quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine, ?con i pianeti tutti atttivi. Fate lavorare la mente per le ipotesi future?. Per quelli dello Scorpione ?un bel regalo dovrebbe pervenire dalle stelle. Cambiare modo di essere è importante, siete pronti a cambiare pelle?.

Per i Leoni, ?il Natale porterà buone intuizioni per il futuro. Non abbassatevi al livello di chi cercherà di farvi cadere?. Il più bel regalo per i nati sotto il mese dell'Acquario? ?Sapere di non avere nemici, ma di essere circondati da persone di cui fidarsi e sorridenti, con le quali scambiare emozioni. Vi piace regalare ed imbarazzarvi nel riceverli. Da gennaio grande disponibilità in amore?. Un cielo da cinque stelle per quelli del Toro, ?che vivrà delle soddisfazioni?.

Quelli del Capricorno ?non devono sentirsi limitati nell'esprimere la voglia di amare. Un abbraccio e un bacio contano di più, sensazioni positive che vengono messe da parte perchè sembra che sia un segno di debolezza. Ma non è così. L'aria del Natale vi coinvolgerà positivamente?. Ottimo cielo per le feste anche per i nati sotto il segno del Sagittario: ?Svagate la mente, ne avete bisogno. Vincono le relazioni longeve, è un cielo di grande importanza per stipulare un accordo col destino, visto che avrete un 2023 di forza?.

Le anticipazioni

C'è grande attesa per il 30 dicembre, quando Fox farà le previsioni per il nuovo anno nel corso della trasmissione ?I Fatti Vostri?. Ma intanto ci sono le prime anticipazioni del suo best seller di astrologia, nel quale annuncia che il 2023 ?sarà dominato dal rigore, dall?austerity e da un graduale ritorno alle tradizioni: Saturno transiterà, infatti, dal libero Acquario al più conservatore segno dei Pesci, e Giove, da maggio, dall?infuocato Ariete al consuetudinario Toro. Ancora Saturno da marzo non sarà più dissonante a Urano, attorno al 6 marzo e al 20 giugno potrebbero essere prese decisioni importanti in merito a conflitti e sfera sociale. Gradualmente percorsi come quelli del matrimonio e della convivenza, che erano stati accantonati, saranno nuovamente presi in considerazione".

Tra le priorità dell'anno che verrà ?il bisogno di attenersi a regole ferree, vivere a contatto con la natura,: Giove in Toro, infatti, dal 16 maggio rafforza il desiderio di tornare a una vita più semplice, sia pure mantenendo tecniche innovative e moderne, per esempio, la possibilità di lavorare quasi ovunque grazie alla connessione Internet consentirà di ritrovare i tempi e i giusti ritmi di un?esistenza che è stata caratterizzata per troppo tempo da spostamenti frenetici. I piccoli centri torneranno lentamente a essere rivalutati e abitati".

"Secondo la tradizione astrologica Saturno è protettore del suolo agricolo, delle sementi, dell?agricoltura ? ricorda Fox -. Il 2023 sarà l?anno in cui la coltivazione della terra, del grano tornerà a essere argomento di attualità politica, come risposta alle incertezze sociali del momento, è possibile, quindi, che ci si riappropri di terreni abbandonati e che la bioagrioltura diventi un settore favorito. Inoltre ancora Saturno, per il passaggio nel segno dei Pesci dal 7 marzo, esprimerà l'adesione a un misticismo che potrebbe non essere vissuto solo con l?accettazione delle regole di una religione, ma sviluppato in una ricerca interiore verso una migliore consapevolezza di sé".

"Saturno, Urano e Giove, in segni conservatori, da primavera inoltrata impongono l?introduzione di leggi nuove, l?inasprimento di sanzioni, la protezione dell?ambiente e dei confini. Nelle pagine di questo libro, come ogni anno, troverete indicazioni su come i segni zodiacali vivranno questo 2023 così austero ? conclude -. Molti penseranno di tagliare un traguardo ambizioso e spero che le mie osservazioni possano essere d?ispirazione per vivere e realizzare i migliori desideri."