L'oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per il 2021: le pagelle segno per segno

Il 2021 degli astri secondo Paolo Fox. Il noto astrologo è stato ospite della puntata della trasmissione di Rai Uno "Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale lotteria Italia", la puntata speciale condotta la sera dell'Epifania da Amadeus. Rimarcando sempre di "non credere, ma verificare. Sorridiamo con le stelle, non è una scienza l'astrologia, ma una disciplina".

Ariete

Dice Fox: "L'Ariete si libera di un Saturno contro che ha afflitto anche un po' nel 2019, in tempi non sospetti. Le cose che fate vanno sempre bene, ma la fatica è stata tanta, anche a livello fisico. Quindi la prima cosa che bisogna fare in questo 2021 è scaricare la tensione ed iniziare a programmare cose nuove e contare sui mesi migliori. Per esempio febbraio è un mese molto importante, come aprile: se dovete fare delle cose per voi stessi per stare meglio tra febbraio, marzo ed aprile deciderete a vantaggio di questa cosa. L'Ariete è inoltre un segno molto passionale e la vita è sempre un pochino più complicata. Vi proponete di raggiungere alte vette, quindi non vi accontentate di risultati semplici e non vi piace vincere facile. Cercate astri più sereni anche in estate. Sarà un anno quindi di recupero con Giove e Saturno in buon aspetto". Voto 7.5

Toro

"L'inizio dell'anno sarà un po' sotto pressione, per cui questo 2021 è un anno in cui abbandonerete tutte le cose che non vi interessano più - afferma Fox -. E questo momento di lieve agitazione potrebbe esseci a febbraio, un mese che vedrà una forte concentrazione di talenti in un punto speciale dello zodiaco, che per voi potrebbe anche rappresentare una decisione riguardante la casa e delle finanze. Siete a caccia di certezze. Il Toro vive è un segno molto pragmatico da questo punto di vista. Risparmiate qualcosa per quanto riguarda i soldi; l'estate vi vede protagonisti di una buona rinascita. E' un anno di contenimento e di conservazione". Voto 6.5

Gemelli

Evidenzia Fox: "Se c'è un segno zodiacale che quest'anno vince ogni sfida è il segno dei gemelli. Anche negli anni difficili come quello appena finito, il segno dei Gemelli ha sempre una capacità in più rispetto agli altri. Se c'è la tempesta molti si riparano, mentre i Gemelli costruiscono mulini al vento. Insomma vengono sfruttate anche le occasioni difficili per migliorarsi. Ci sono Giove e Saturno in ottimo aspetto; un febbraio importante, ma anche marzo ed aprile: sono molto fortunati tutti quelli che lavorano nella creatività. Il 2021 è un anno bellissimo per chi vuole un figlio. Chi è in là con gli anni può pensate a qualcosa di creativo da fare nella vita". Voto 9

Cancro

"Siete molto sensibili ed emotivi - esordisce Fox -. Con un Saturno opposto da un paio d'anni sicuramente i Cancro hanno vissuto dei limiti, dei blocchi e problemi fisici ed anche di recente, con novembre e dicembre mesi piuttosto tosti. Il 2021 è senza Saturno contro, quindi finalmente inizia una fase migliore. Bisognerà cercare di recuperare il tempo perduto, anche perchè chi è del Cancro assorbe anche i problemi sociali. Siate più forti e l'estate sarà di riferimento". Voto 8

Leone

"Si parte con dei pianeti in opposizione. Ci possono essere delle persone che cercano di ostacolare nel lavoro e nella creatività. Attenzione ai colpi bassi, febbraio potrebbe essere un mese un po' particolare. Il recupero ci sarà in estate. Giugno sarà un mese importante. Nel complesso sarà un anno in cui dovrete difendere da qualche attacco, ma riuscirete ad ottenenere sicuramente di più". Voto 7

Vergine

"Avevo detto che il 2020 sarebbe stato un anno importante, poi è chiaro che c'è chi ha avuto di più e chi ha avuto di meno - fotografa Fox -. Il 2021 vive un po' di rendita rispetto a quello che che c'è stato nel 2020, quindi continuerete ad avere successo continuare ad avere molte cose. Se il 2020 vi ha tolto dei riferimenti, sicuramente li ritroverete ad esempio a maggio, settembre e gennaio. Il primo mese dell'anno vi permetterà di avere un grande successo". Voto 9

Bilancia

Evidenzia Fox: "La Bilancia si è trovata ad un bivio nel 2020 nel prendere decisioni. Quest'anno il coraggio arriva subito; a febbraio ci sarà una bella concentrazione di pianeti che aiuta tutti i segni di aria, quindi anche la Bilancia. Chissà che non abbiate in mente di fare qualcosa di nuovo, di iniziare un nuovo progetto di lavoro soprattutto se vi siete fermati e condividere le vostre emozioni con una persona cara. Il 2021 è un anno che risveglia persino l'amore. Vi chiedo di essere un pochino più forti, di credere in voi stessi, di essere molto presenti alle vostre azioni, ma anche a tutto quello che accade attorno a volte. Potreste essere ispirati da anche da eventi che capiteranno poco prima dell'estate". Voto 9

Scorpione

Spiega Fox: "L'anno inizia con qualche tentennamento per il lavoro, per la casa e per qualche debito. Si inizia un pochino pensierosi; nell'ambito del lavoro e nelle cose che fate tutti i giorni qualche piccola controversia c'è. Siete in attesa di nuovi progetti. Si parte un po' al rallentatore, poi ci sarà una situazione abbastanza interessante tra maggio, giugno e luglio. Giugno è un mese importante e possono arrivare delle buone verifiche, perchè ci sarà Giove favorevole, e poi a dicembre. Diciamo che questo 2021 è un anno che permette di organizzare al meglio anche il 2022. Si va in crescendo. Capitolo amore: gennaio e febbraio potrebbero creare qualche dubbio nelle relazioni in crisi". Voto 7

Sagittario

"E' un anno di recupero molto importante. Riuscirete a viaggiare con la fantasia e fare progetti fuori dal solito ambiente. Avrete molto più ottimismo - ha evidenziato Fox -. Ci saranno un marzo ed aprile di grande forza, elemento in più per sviluppare nuovi progetti. Un pochino sottotono l'amore. Se dicembre 2020 è stato un mese con flessione nei sentimenti, cercate di trovare qualcosa di nuovo. Ma non fate i biricchini". Voto 8

Capricorno

"Nel 2020 siete stati tra i più forti anche nel superare momenti di grave difficoltà - ha esordito Fox -. Con le spalle larghe affronterete un 2021 che vi darà ancora qualcosa di più. E' molto difficile organizzare le cose su due piedi poichè siete molto metodici e avete bisogno di tempo per programmare grandi cambiamenti. Con grande serenità cercate di portare avanti quello che interessa. I mesi di gennaio e marzo sono decisamente importanti anche per le questioni di lavoro e per le questioni che riguardano la vita di tutti i giorni. Per quanto concerne i sentimenti, se non avete già costruito qualcosa nel 2020, potrà essere costruito nel 2021". Voto 8

Acquario

"La situazione astrologica è particolare - ha sottolineato Fox -. Il 10 febbraio ci sarà una concentrazione fortissima di pianeti in Acquario. Il 2021 è un anno che nasce in modo molto caotico, perché questa concentrazione di pianeti può portare momenti di grande tensione. Dal 20 gennaio al 20 febbraio potrebbe cambiare molte cose nel mondo. Già nei primi mesi di questo 2021 sente che deve rivoluzionare la propria vita. D'evoluzione si parlerà anche per quanto riguarda le stelle del 2021. Un anno di caos, ma anche di miglioramento dal punto di vista delle situazioni che nasceranno. Bisognerà lottare, perché ci saranno molte proteste. Questi pianeti sono dissonanti ad Urano. Non si parla di crescita, ma di evoluzione. A febbraio si chiuderanno tutte le situazioni che non vanno bene, ma non escludo che qualche Acquario cambi direzione nella vita, facendo un nuovo lavoro, programmando qualcosa di diverso e sviluppare in amore progetti molto strani, con un'idea trasgressiva e rivoluzionaria". Voto 7.5

Pesci

"Avete una risorsa in più da sfruttare - ha evidenziato Fox -. Questo buon transito di Venere da questo fine settimana vi aiuterà a recuperare alcune distanze che si sono state a livello sentimentale. E' un anno interessante: avrete due picchi a giugno e dicembre. Giove inizierà un transito nel vostro segno, entrando definitivamente nel mese di dicembre. Tra maggio e giugno c'è la possibilità di pensare a qualcosa che riguarda il lavoro e l'amore, per poi perfezionare tutto questo da dicembre. L'anno vostro è il 2022, ma sarà dal 2021 che inizierete a crescere ad andare avanti". Voto 7.5