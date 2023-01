Amore e lavoro secondo le stelle: l'Oroscopo di Paolo Fox

Sarà una Befana che porterà dolci o carbone? "Le stelle saranno dolci per tutti, anche se piccole tensioni non mancano di giorno in giorno - interviene Paolo Fox nel consueto appuntamento con l'oroscopo nel corso della trasmissione "I fatti vostri" -. Secondo l'astrologia, la Luna fa riferimento all'osservazione quotidiana, mentre dai pianeti si può intuire l'andamento dell'anno". Una luna quindi, quella del 5 gennaio, che sarà "storta" per i nati sotto il segno dell'Ariete: "C'è qualche piccola controversia e bisogna capire cosa è accaduto. A dicembre l'Ariete ha vissuto un terremoto emotivo, ma è il momento di mettersi in gioco e rinnovare la carica di vitalità".

"Agitazione e perplessità" per chi è nato sotto il segno del Cancro: "C'è un malessere interiore, ma è inutile torcersi lo stomaco. La fine dell'anno non è stata particolarmente positiva e questo amareggia chi si è dato tanto da fare sul lavoro". Per il Capricorno il 2023 "sarà l'anno delle grandi cose, soprattutto per chi vuole mettersi in gioco. Chi ha un'idea, deve sfruttarla. Nei prossimi mesi sarete tostissimi. Servirà trovare in questo periodo tranquillità in amore". Un po' di "maretta" per i Sagittario, che hanno vissuto di una Luna in opposizione per qualche ora: "Avete dovuto combattere alcune tensioni, è contro di voi chi è contro il futuro, perchè voi siete il segno del futuro. La vita è una e bisogna viverla con qualche fantasia in più nella testa".

I Bilancia "hanno tanto da ricostruire, con interrogativi sui rapporti. Serve ottimismo dopo un Natale e Capodanno con muso lungo. Serve reagire". Chi è "pratico , tecnico e semplice" è chi è nato sotto il segno del Toro: "Cercate solo tranquillità e nelle prossime settimane le stelle offriranno un ottimo oroscopo". C'è Venere nel segno dell'Acquario, che rende il segno "carico di fascino". "Anche se non è andato tutto bene sul lavoro", i Gemelli "devono trovare spazi per occuparsi di se stessi e della persona amata". Torna in auge il segno del Leone: "Dopo un po' di sofferenza ad inizio settimana, con conteziosi familiari e battibecchi in amore, bisogna stare più accorti". Bene i Pesci: "Ci sarà la capacità di dare tanto, emozioni in corso". Vergine: "Entro febbraio avrete una bellissima conferma e successo, serve un conforto a livello sentimenale". Luna in trigono per lo Scorpione, "che rappresenta la capacità di esprimersi, cosa che non è stata facile fare ad inizio anno. Ora potete parlare con più serenità".