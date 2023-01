Cosa dicono le stelle? L'oroscopo di Paolo Fox annuncia importanti novità, Venere cambia segno

Cosa dicono le stelle del 4 gennaio? "Venere ha cambiato segno da pochissime ore, una situazione molto intrigante per l'Acquario", è l'annuncio di Paolo Fox, intervenendo mercoledì mattina nel corso della trasmissione "I Fatti Vostri" in onda su Rai Due.

Due stelle

Due stelle per i nati sotto il segno del Sagittario: "C'è tanto da organizzare e fare. Si vuole scoprire il mistero che si nasconde dietro il 2023 e bisogna continuare ad immaginare qualcosa di diverso e sperare in qualche dono in più. La prima parte dell'anno sarà importante per sistemare questioni di lavoro, in particolar modo se si è iniziato un nuovo progetto negli ultimi due mesi del 2022". Due stelle anche per i nati sotto il segno del Leone: "Ci sono da sanare questioni che riguardano casa e famiglia. Chi è insoddisfatto potrà sentire un certo nervosismo, aspettandosi un tornaconto sul lavoro che non c'è stato, soprattutto chi ha dovuto affrontare dei problemi o si è sentito messo a margine".

Tre stelle

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci: "Si fa sentire una Luna dissonante. Siete costantemente sull'altalena, in balia costante di presente, passato e futuro. Reggetevi forte, perchè questa altalena sarà oscillante, ma scorgerete un orizzonte sereno ogni qualvolta che vi elevate. Occorre guardare cosa ci sarà di bello nel 2023". Per la Vergine "ci saranno dei compromessi da accettare, per quanto riguarda il lavoro. Il clou è infatti è atteso tra marzo, aprile e maggio, quando occorreranno fare discorsi sul lavoro importanti ed occuparsi di faccende familiari. Intanto curate relazioni e sentimenti".

Capitolo Capricorno: "Il cielo chiede grande capacità di azione. Ci sono progetti in ballo, da maggio ci sarà qualcosa di molto importante. E anche in amore questo cielo potrà regalare una serenità maggiore, soprattutto se ci sono stati dei diverbi. Sarà un anno di grande definizione nella vostra vita professionale, con un inizio faticoso". Gemelli: "La Luna vi permetterà di divagare la mente, distraendovi un po'. Divertitevi, andate avanti in questa modalità positiva anche per i sentimenti, con una otttima Venere nel vostro segno zodiacale".

Quattro stelle

I Toro si devono interrogare su "cosa sia utile fare e programmare. Giove dal 16 maggio porterà importanti novità, un ritorno in scena. E chissà che non vi siano sorprese durante la primavera". "Un cielo bello" per gli Acquario che "desiderano innamorarsi e verificare un'emozione estemporanea. Bisogna fare attenzione a chi vi chiede qualcosa in più, ad esempio i nati sotto il segno dell'Ariete e della Bilancia". Cielo "importante" per lo Scorpione: "Ci sarà un bellissimo oroscopo tra giovedì e venerdì, perchè la Luna andrà in trigono. Se ci sono state divergenze si potranno risolvere. Incontri interessanti, ma gennaio chiede prudenza in amore". Per i Cancro arriva "una spinta in più dopo un dicembre penalizzante. C'è una grande voglia di riemergere ed un grande cuore. A fine gennaio Venere tornerà attiva".

Cinque stelle

Il cielo della Bilancia "non solo coinvolge la vista sentimentale, ma regala la capacità di capire chi è giusto che stia con voi. Avete una soglia di tolleranza, calma". Gli Ariete "hanno tante cose in programmazione. Da qui alla primavera ci sarà una capacità di rimettervi in gioco. Curare i sentimenti, ultimamente vittima di qualche perplessità".