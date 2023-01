Amore e lavoro, l'oroscopo della settimana di Paolo Fox: ecco i segni più forti

"Non credete, ma verificate. Siamo qui per divertirci". Paolo Fox nel corso della puntata de "I Fatti Vostri" in onda su Rai Due ha ufficializzato l'oroscopo della settimana, che vede sul podio Acquario, Gemelli e Toro.

Cancro, dodicesimo posto

"Un po' di attenzione in questi giorni" per i nati sotto il segno del Cancro, avverte Fox: "Già dal 7 marzo ci sarà un grande rilancio astrologico perchè arriva Saturno, poi a maggio entra Giove. E' un inizio di anno particolare, che vi porta a sopportare le angherie di un finale di 2022 un po' particolare. C'è chi è stato giù di corda a fine anno. Aspettate un premio che avete diritto di ottenere e che non è arrivato".

Vergine, undicesimo posto

"A metà settimana ci saranno dei piccoli pensieri che torneranno, poi tornerete tranquilli e spediti - afferma Fox -. Più ci si avvicina a marzo e più dovrete decidere cosa fare nella vita. Sarà una cura necessaria per sfoltire la vostra vita da impegni inutili. Ad aiutarvi ci saranno un Saturno in arrivo e Giove in trigono".

Sagittario, decimo posto

"Mancano stimoli in questa settimana, ma dipende dal tipo di attività e lavoro che svolgete - esordisce l'astrologo -. Ripetere le stesse cose vi annoia tantissimo. Vi piacciono che le persone che vi spingono a nuove attività".

Leone, nono posto

"Siete arrabbiati, perchè alcuni lavori non sono stati confermati o vi sentite messi da parte - le sensazioni di Fox -. Venere in opposizione fino al 27 gennaio è il segnale di qualche dubbio in amore. Se ci sono dei problemi rimandate i confronti a fine mese. E' una settimana che parte in maniera un po' stanca".

Bilancia, ottavo posto

"Mercurio, Giove e il sole sono in aspetto conflittuale, quindi in questo periodo forse c'è qualcosa che non va - dice Fox -. Avete qualche ansia da risolvere. Bisogna pensare che ai problemi ci sono delle soluzioni. Bisogna rilanciarsi".

Pesci, settimo posto

"Lunedì e martedì sono giornate efficienti - annuncia Fox -. Da marzo ci sarà una situazione astrologica importante, con una situazione di grande forza".

Ariete, sesto posto

"Prendere la vita a muso duro è una vostra specialità - esordisce Fox -. C'è Giove nel segno e chi aspetta una grande ricompensa dopo aver penato negli ultimi due anni presto l'avrà. Venere in buon aspetto lo sarà anche a febbraio e marzo. Quindi gennaio, febbraio e marzo saranno tre mesi per recuperare in amore, anche se l'avete abbandonato. Per il lavoro, è un cielo di scelte: qualcosa si chiude, qualcosa si apre".

Scorpione, quinto posto

"Avere la Luna nel segno lunedì e martedì vi caricherà di buone intuizioni - illustra l'astrologo -. Poi se per caso ad inizio gennaio ci sono stati problemi d'amore, con la fine del mese o vi farete scivolare le cose addosso oppure tornerà un buon rapporto. Progetti e programmi nati negli ultimi due mesi da maggio cambieranno. Non bisogna dare nulla per scontato, perchè sara un anno che porterà a scelte importanti"

Capricorno, quarto posto

"E un segno fortissimo o lo vedremo di più nelle prossime settimane - annuncia Fox -. Cucitevi addosso un futuro ottimo. Sarete molto forti".

Toro, terzo posto

"Siete seguiti da un'ondata di grande energia, soprattutto mercoledì - spiega Fox -. Poi venerdì e sabato saranno due giornate importanti anche per l'amore".

Gemelli, secondo posto

"E' un cielo che propone molte cose - dettaglia Fox -. Mette a posto le questioni che riguardano i soldi. Tra marzo e maggio discuterete di questo".

Acquario, primo posto

"Venere favorevole e sole in otttimo aspetto, è un bel cielo - conclude Fox -. Certamente ci saranno delle novità".