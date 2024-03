Una distesa di colori, uno spettacolo per gli occhi. Modigliana, pesantemente colpita dall'alluvione dello scorso maggio, rinasce anche attraverso le meraviglie che offre la natura. Situato tra le colline dell’appennino Tosco romagnolo, nella vallata del Tramazzo, sulla strada del monte Trebbio, c'è infatti un agriturismo che offre l'opportunità di ascoltare la voce del bosco, ma al tempo stesso ed immergersi in un autentico arcobaleno. Quello che offrono i tulipani del "Re Piano", in via Casa delle Suore 4. Con l'arrivo anticipato della primavera, è già iniziata la fiorita dei tulipani, regalando una magica atmosfera.

Quella dei campi di tulipani sta diventando una delle mete preferite per una gita fuori porta e lasciarsi alle spalle i ritmi frenetici del quotidiano. La struttura è gestita dai coniugi Antonella Ciccarella, l'olandese Dick Johan Fopper e dalla figlia Lucrezia, che stanno organizzando un calendario di eventi per accogliere i numerosi turisti interessati. Per il lunedì di Pasquetta dalle ore 14.30 ci sarà una ricerca di erbe. Per chi avesse voglia di organizzare un Pic-nic può contattare la titolare Antonella al numero 328 5968280. Il 7 aprile è organizzata anche una visita (a numero chiuso) in una fattoria dove pochi giorni fa sono nate diverse caprette, con l'occasione anche di assaggiare prodotti caseario dell'azienda agricola stessa. Per questo evento vengono raccolte adesione entro il 2 aprile (per informazioni Silvia 333.988.6363 e Antonella 328.596.8280). Domenica 14 aprile, a partire dalle 9,30 ci sarà invece la possibilità di dipingere o fotografare la distesa di ben 8mila tulipani.

"Ogni anno - scrivono su Facebook i proprietari dell'agriturismo - abbiamo la premura di scegliere, comprare e trasportare i bulbi di tulipani dall'Olanda all'Italia e di trapiantarli a mano nella nostra terra. Si potranno notare diverse specie, alcune con petali stagliuzzati, altri più fitti ed altri ancora con petali più allungati". L'agriturismo, come racconta Antonella sul sito internet della struttura, è nato su una casa dell’inizio del ‘900. Da allora la casetta di strada ne ha fatta: è stata ampliata al piano terra ed è stato costruito un primo piano. "In questo luogo ti dimentichi di tutto ciò che è materiale - sottolinea -. Lo stare a contatto con la terra, il sentirne l’odore e tutto ciò che cresce da essa diventa ciò per cui tu vivi". Nel casolare sono ricavati tre appartamenti di tipologia diversa, progettati e costruiti secondo il gusto dei proprietari, ma destinati agli ospiti che qui potranno trovare confort e tranquillità. Appartamenti che potranno usufruire anche delle strutture esterne come la piscina, il barbecue, il giardino e il solarium.