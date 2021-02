Pancake day, tante versioni per la colazione che arriva dagli States amata anche in Italia

Le varianti sono numerosissime, come del resto le farciture con cui gustare queste frittelle, che mentre cuociono in padella emanano un profumo invitante

Si tratta di una tipica colazione statunitense, ma anche in Italia, da diversi anni, i pancakes si propongono spesso sulle tavole: a colazione, ma anche durante il brunch, di tendenza anche nei ristoranti delle nostre zone, sono il risultato di una preparazione che richiede pochi minuti. Inoltre i pancakes, si possono realizzare anche in versione salata ed essere protagonisti di aperitivi, pranzi e cene. Le varianti sono numerosissime, come del resto le farciture con cui gustare queste frittelle, che mentre cuociono in padella emanano un profumo invitante.

Esiste una ricetta base, che può essere usata per tutte le preparazioni.

INGREDIENTI

200 g di farina

2 uova (possono essere omesse per una versione vegana)

15 g di zucchero (da omettere per pancake salati)

250 ml di latte (anche vegetale)

10 g di lievito per dolci

1 pizzico di sale

25 g di olio di semi (oppure di burro sciolto)

Olio di semi, olio di cocco o burro per la padella

Sbattere le uova e lo zucchero con una frusta, aggiungere il pizzico di sale, olio o burro, latte e continuare a mescolare. Per ultimi incorporare la farina, un po' alla volta e il lievito. Mettere una padella antiaderente sul fuoco, quando sarà calda ungerla con olio o burro, aiutandosi con carta da cucina e versare un mestolo del composto. Appena il pancake inizierà a fare le bolle sulla superficie, girarlo. Bastano pochi minuti per lato, per arrivare alla perfetta doratura.

Le idee per la farcitura vanno dal classico sciroppo d'acero alle creme spalmabile di ogni genere, compreso il burro di arachidi, dalla frutta fresca, alla marmellata, alla frutta secca. Anche per una versione salata ci sono moltissime soluzioni, dal salmone affumicato, magari abbinato a panna acida o ad un formaggio delicato, agli affettati, ad ogni tipo di formaggio, alle verdure. Una classica versione americana é quella con uova e bacon