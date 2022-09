Dopo oltre 60 anni lo storico panificio lascia il centro: "Scelta sofferta, ci trasferiamo per offrire un servizio migliore"

Tre generazioni sono passate da questa attività che dal 1956 ha preparato pane e prodotti da forno per i forlivesi da una posizione centralissima. Il Panificio Genovese dopo 66 anni ha lasciato il centro storico di Forlì, in particolare il locale di via delle Torri che lo ha ospitato dopo pochi anni dalla sua nascita. “Una scelta molto sofferta, lasciamo un negozio storico”, racconta Cesare Laghi, figlio della titolare e mente del laboratorio.

“Ci siamo trasferiti solo in via Seganti, al Ronco, dove siamo aperti dal '63. Ci sono anche motivi personali, poi c'è la praticità di unire le forze in questo punto vendita, con una modalità di lavoro meno dispersiva, avendo qui il laboratorio – spiega Laghi -. Vogliamo puntare sul Ronco”. C'è da dire che la zona di Giardini Orselli, Piazza Cavour e via delle Torri, dove sorgeva il Panificio, ha avuto negli ultimi anni una vera e propria rinascita, con molte nuove aperture, diventando una delle più frequentate di tutto il centro storico. “Anche essendo una delle zone più belle del centro, abbiamo preso la decisione di concentrarci sul Ronco per offrire un servizio migliore”, ribadisce Laghi.

La storia di questo panificio è lunga ed attraversa, appunto, tre generazioni: ora a panificare è Cesare Laghi, che manda avanti la produzione insieme a 4 dipendenti, e la titolare è la mamma, Ebe Bacchi. Prima di loro ci sono stati i fratelli Guido, papà di Cesare, Germano e Gisella e prima ancora i loro genitori, che hanno fondato l'attività a Ca' Ossi.

Oltre al personale di produzione, il Panificio Genovese può contare su 3 commesse al banco. Il locale di via Seganti non sarà ampliato, ma “resteremo aperti anche nel tardo pomeriggio, contiamo di inserire nuovi prodotti, concentrando tutta la produzione in un unico negozio”. Lasciare il centro “è stata una scelta sofferta ma inevitabile, perchè l'azienda nasce lì, e l'abbiamo presa qualche giorno prima della riapertura dopo le ferie”, conclude Laghi.