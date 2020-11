Voglia di hamburger? Ecco dove assaggiare i migliori panini a Forlì

Anche se di questi tempi ci tocca restare a casa e non abbiamo più la scusa della fretta per poterci godere un buon hamburger, la voglia rimane e per fortuna a Forlì ci sono moltissime opzioni fra cui scegliere per chi vuole gustarsi un panino preparato a opera d'arte!

Vediamo la classifica di Tripadvisor per i ristoranti di cucina "americana" per scoprire quali sono i 5 locali in cui acquistare dei panini deliziosi e liberarci in modo sfiziosissimo della fame!

5. BiFor - Birra Forlì

Partiamo da un locale che non è un vero e proprio ristorante, ma una birreria: cosa c'è infatti di meglio che un buon panino per fare il paio con una deliziosa birra artigianale? 91 recensioni hanno portato i panini del BiFor (in piazza Cavour 14) al quinto posto di questa classifica.

4. Amburgheria Creativa

Al quarto posto della classifica troviamo l'Amburgheria Creativa, con 140 recensioni. Il locale in via Romeo Galli 24/26 è un piccolo laboratorio ma ciò che ne esce lascia a bocca aperta!

3. America Graffiti

Impossibile non citare in questa top 5 il fast food in stile americano made in Forlì, America Graffiti: con 809 recensioni, il diner di via Costanzo II, 11, si attesta sul podio al terzo posto.

2. Burghetto

Al secondo posto troviamo Burghetto, il locale di via Giorgio Regnoli, 25. Un luogo dove gustare panini anche con soluzioni vegetariane e vegane, accompagnati da deliziose chips artigianali.

1. Piada & Steak

Con 377 recensioni, Piada & Steak si aggiudica il primo posto di questa classifica dei 5 locali dove mangiare hamburger stilata da Tripadvisor. In viale Roma 314 troverete panini fenomenali, almeno a giudicare dalle recensioni entusiaste!