Il 'super-panzerotto' più grande al mondo arriva da Forlì: "Un omaggio ad uno degli street food più amati"

E' uno dei cibi tipici pugliesi più amati: fragrante e con un ripieno corposo. L'Ambasciata di Puglia di Forlì ha celebrato la prima Giornata mondiale del panzerotto, realizzando quello che, al momento, risulta essere il panzerotto più grande e costoso del mondo. Questa giornata è stata ideata dalla Associazione Panzerotto top Academy, che promuove e tutela questo prodotto nel mondo.

Tornando al 'super-panzerotto' è stato realizzato con “600 g d'impasto, per raggiungere un peso totale oltre il chilo, 50 cm di lunghezza, guarnito esternamente con insalata e pomodorini, sottoli, mozzarelle, taralli fatti a mano, per un prezzo finale di 60,00 euro”, comunicano dall'associazione dedicata. Il panzerotto realizzato dallo staff dell'Ambasciata di Puglia è un omaggio ad uno dei prodotti street food più amati.

La Giornata mondiale del panzerotto, si celebra il 21 novembre, per ora a Rotterdam, Hanoi, Londra, Laterza, Bari, Conversano, Torino. L' Associazione Panzerotto top Academy è nata in primavera dall'idea di un gruppo si appassionati di cucina pugliese, tra cui Gianluca Russo, 58 anni, originario di Cerignola ma residente da oltre 10 anni in Romagna e da sei anni e mezzo alla guida di Ambasciata di Puglia con la moglie Concetta (anche lei tra i membri dell'associazione). Russo, si legge sul sito è “ appassionato del buon cibo soprattutto se pugliese, terra che amo per le tradizioni, la cultura, i paesaggi e le atmosfere uniche”.

“L'idea dell'associazione – racconta - è nata durante il Covid, ma per ovvie ragioni sviluppata soltanto dopo, con l'obiettivo di fare qualcosa per il panzerotto, che non ha riconoscimenti a parte il Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali). I panzerotti si fanno in tutto il mondo, un po' come la pizza, e sono patrimonio di tutti. Quello che vogliamo fare è promuoverlo nella maniera migliore, creare una rete di associati, fare in modo che le friggitorie che fanno prodotti di qualità vengano tutelate: avranno infatti un riconoscimento. Organizzeremmo corsi per professionisti e amatori e il prossimo anno ci sarà primo il campionato italiano dedicato a questo prodotto, che si svolgerà in Puglia. Nell'associazione stanno confluendo anche friggitorie dall'estero”, conclude Russo.