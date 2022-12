Amore, lavoro e fortuna secondo gli astri: l'atteso oroscopo 2023 di Paolo Fox

Le previsioni delle stelle per il 2023. Al centro del trono Paolo Fox. L'astrologo ha svelato l'oroscopo del nuovo anno nel corso della trasmissione “I fatti vostri” condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi. Ricordando sempre il suo motto, ovvero "non credere, ma verificare", Fox ha esaminato segno per segno l'andamento per l'amore, il lavoro e la fortuna.

Ariete

In quelli nati sotto il segno dell'Ariete "si nasconde una forza eccezionale, anche se chi vi circonda sa benissimo con chi ha a che fare. Il problema reale di questo finale del 2022 è stata l'attesa per alcuni eventi che maturassero e alcune questioni si sbloccassero. Il 2023 nasce con un Giove molto importante. I primi sei mesi dell'anno saranno estremamente interessanti per tutti quelli che vogliono sviluppare un progetto o cercare alcuni conti rimasti in sospeso, perchè c'è chi ha avuto problemi di natura economica. Chi vuole rilevare la propria passione i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sono molto importanti. Febbraio inoltre avrà Venere nel segno. La seconda parte dell'anno sarà un pochino più offuscata. Per quanto riguarda il lavoro i mesi di ottobre, novembre e dicembre saranno mesi in cui bisognerà riflettere su ciò che ci sarà da fare in futuro. Fortuna media, i mesi di marzo ed aprile saranno quelli più interessanti".

Toro

Giove, ricorda Fox, "in astrologia rappresenta la fortuna e la forza sarà nel segno da metà maggio. Sarà quello il periodo più importante. Maggio sarà il mese delle grandi scelte, dal lavoro a quelle personali. Inoltre da quattro anni chi è nato sotto il segno del Toro sta cercando di sbloccare alcune situazioni. C'è chi infatti nel 2022 ha chiuso una storia ed aperto un'altra vita, oppure ha voluto semplicemente cambiare percorsi di lavoro". Il Toro è un segno che "matura decisioni lentamente, ma con questo Giove nel segno ci sarà la possibilità di fare ciò che si desidera, come liberarsi di antichi problemi e situazion conflittuali per guardare oltre. Venere sarà nel segno nel mese marzo: questo mese, insieme ad aprile e maggio, sarà il più interessante perchè porterà più emozioni".

Gemelli

Per i Gemelli il 2023 sarà un anno "un po' contraddittorio, perchè nel mese di marzo ci sarà un Saturno un po' conflittuale". I Gemelli, prosegue Fox, "sono persone che non sanno stare senza fare nulla o isolati. Per quanto riguarda il lavoro sorgerà qualche dubbio intorno al mese di marzo. Maggio e giugno saranno mesi importanti per cercare di ritrovare un po' di tranquillità nei rapporti con gli altri. Aprile premierà l'amore, perchè ci sarà una bella Venere. Inoltre ci sarà un evento speciale: Venere sarà lungamente favorevole tra giugno e ottobre. Il 2023 sarà quindi l'anno dell'amore, mentre per il lavoro ci saranno da sanare delle problematiche, oppure questioni legate a spese. Bisognerà ritrovare la fiducia nelle persone affidabili. Sarà questo il principale compito che il 2023 vi affiderà".

Cancro

"Giove ha un po' infastidito quelli nati sotto il segno del Cancro - è la premessa dell'astrologo -. Molti chiudono il 2022 con una grande stanchezza, nervosismo e forse addirittura con qualche momento di fatica fisica eccessiva. Il transito di Giove rimane ostile nei primi mesi del 2023, quindi bisognerà aspettare un po' prima di sentirsi liberi da ogni problema. Il 2023 sarà un anno importante, perchè Saturno tornerà attivo da marzo, Giove invece da metà maggio: saranno quindi due validi alleati, non bisognerà cercare di non trarre immediate conseguenze da ciò che si vedrà nei mesi di gennaio e febbraio, perchè non saranno di riferimento per il resto dell'anno. Dalla primavera ci sarà un momento di grande interesse. Inoltre maggio riserverà un bellissimo cielo, perchè Venere dal 7 entrerà nel segno zodiacale. A luglio possono arrivare delle belle proposte di lavoro, con Mercurio nel segno, Saturno ottimo e Giove favorevole".

Leone

"Si parte per quanto riguarda l'amore con una Venere strana - esordisce Fox -. Molti si saranno innervositi per quanto accaduto negli ultimi tempi, oppure è stata maturata una certa agitazione nell'ambito lavorativo, che, riservata in amore ha creato qualche guaio. Servirà un po' di attenzione in gennaio, febbraio e marzo, mesi un po' agitati. Poi ci sarà una riscossa, perchè già durante il mese di giugno si potrà dire a livello sentimentale cosa si pensa o recuperare un rapporto se ci sono state delle problematiche. E' un anno che andrà sfruttato soprattutto nei primi cinque mesi. Entro maggio servirà quindi trovare un accordo, cercare di firmare un contratto o risolvere problemi legati alla casa o questioni personali. La seconda parte dell'anno non sarà difficile, ma ciò che non sarà sbloccato entro maggio e giugno sarà poi difficile da risolvere immediatamente in seguito. Luglio sarà un mese molto importante perchè entrerà Venere, con un cielo molto interessante".

Vergine

Per quelli nati sotto il segno della Vergine il 2023 sarà un anno "ambiguo. In una parte ci sarà Giove in ottimo aspetto, da metà maggio, mentre dall'altra ci sarà Saturno in opposizione. Questo non aggraverà nulla. Servirà chiudere ciò che non vi andrà di fare e lo dice da metà marzo Saturno opposto. C'è una situazione che non vi piace o una relazione che non è più consona alla vostra natura? Sono convinto che la primavera vi porterà giustizia da questo punto di vista. Poi da maggio ci sarà una situazione di conforto. Il 2023 non sarà quindi un anno difficile, ma bisognerà fare attenzione alla forma e alla sostanza. Mese importante per il lavoro sarà quello di febbraio. Ad agosto e settembre ci sarà la presenza di Mercurio. Saranno mesi ottimi per fare partire nuovi progetti".

Bilancia

"Questo Giove in opposizione ha un po' stordito e creato problemi dall'estate del 2022 - è la premessa -. C'è preoccupazione per qualcosa che non va, anche legate allo stato fisico di una persona. Nei primi mesi dell'anno bisognerà continuare a stare un po' attenti a ciò che si farà, senza la necessità di precipitare gli eventi. Gennaio, febbraio, marzo e aprile sono mesi un po' giù, mentre subito dopo, quando Giove non sarà più opposto, ecco che ci sarà la liberazione. Bisognerà stringere i denti nella prima fase dell'anno e poi dare spazio ai progetti. A novembre ci sarà una bellissima Venere, mentre ad ottobre un ottimo Mercurio. Sarà un 2023 che andrà giocato soprattutto alla fine, in particolare se ci sono stati molti dubbi. Chi ha avuto delle grandi difficoltà tra gennaio e maggio si cercherà di migliorare o chiudere i rapporti che non vanno".

Scorpione

"Il grande momento partirà da marzo - ricorda Fox -, quando Saturno inizierà un transito importante. Ciò significa che sarà un mese di rilievo. Molti dovranno decidere su di un contratto, come ad esempio se continuare a lavorare per una determinata azienda oppure no. Tra marzo, aprile e maggio sarà importante capire se cambiare casa. Ci saranno delle grandi trasformazioni prima della primavera. Giugno, luglio e agosto saranno mesi abbastanza tranquilli per quanto riguarda i sentimenti. Mercurio a novembre e Venere a dicembre nel segno porteranno qualcosa di più. La seconda parte dell'anno sarà dominata da una opposizione di Giove, che comunque sarà limitata dal trigomo di Saturno. Ciò significa che chi dovrà fare i conti in tasca, alla fine si riuscirà ad ottenere ciò che si desidera".

Sagittario

Chi è nato sotto il segno del Sagittario "potrà contare su un anno importante. Avrà una grande crescita tra maggio e giugno per quanto riguarda l'amore, mentre maggio, giugno e luglio per il lavoro. Tra settembre e ottobre del 2022 c'è stato un momento di disagio, mentre tra novembre e dicembre sono stati i mesi della ricostruzione. Tutto ciò che è stato impostato nel 2022 sarà importante per l'anno nuovo. La prima parte dell'anno sarà migliore rispetto alla seconda. La fortuna per quanto riguarda gli incontri e le relazioni verrà fuori a marzo e luglio".

Capricorno

Il segno del Capricorno, evidenza Fox, "è tra i più forti dello zodiaco. C'è una quadratura di Giove agli inizi dell'anno, ma ciò significa che avete sulle spalle tanti pesi e probabilmente sono le persone attorno che hanno delle problematiche. E siccome chi in tanti possono chiedere aiuto o consigli, inevitabilimente ci sarà un po' di affaticamento. L'amore subirà una flessione tra marzo, aprile e maggio, ma dipende dai rapporti, poi il lavoro attorno a marzo può generare qualche dubbio sempre però in positivo. Bisogna stare attenti a chi si frequenta, che sarà il vero problema, specie nei primi mesi dell'anno, quando bisognerà capire se alcune persone dovranno rimanere nella vostra vita per portare avanti alcuni progetti oppure no. Cambio di scena, con una seconda parte dell'anno gestita da un bellissimo Giove, che addirittura creerà fortuna. Bene per chi vorrà sposarsi, convivere e persino avere un figlio. Questo tra giugno, luglio e agosto, con Giove e Saturno favorevoli. Nessuno vi butterà giù".

Acquario

Chi è nato sotto il mese dell'Acquario "partirà subito bene, perchè ci sarà Venere nel segno a gennaio. L'Acquario riceverà in questo periodo un amore ricambiato. A chi destinerà l'Acquario i suoi messaggi d'amore? Bisognerà capirlo per bene, perchè è un segno che va contro corrente ed ama le persone che sono da conquistare. Attenzione a non entrare in storie complicate, con persone troppo lontane. Se c'è un rapporto importante, gennaio, febbraio e marzo saranno i mesi in cui confermare un sentimento. Interessante anche l'inizio dell'anno per quanto riguarda il lavoro, con gennaio, febbraio, marzo ed aprile con un Mercurio molto interessante. Sarà un cielo che porta vantaggi. Se ci saranno da firmare accordi o contratti, fino a maggio ci sarà un grande oroscopo. Successivamente i giochi saranno fatti, quel che è importante sarà definire entro la primavera esattamente ciò che vorrete fare. La seconda parte dell'anno viaggia bene sul sicuro e su ciò che è stato creato sulla fine del 2022 e agli inizi del 2023. Venere in opposizione a giugno chiederà un po' di attenzione, tra giugno e ottobre alcuni rapporti sentimentali saranno da rivedere".

Pesci

Per i Pesci si presenterà "un grande cielo. Le uniche preoccupazioni possono riguardare le persone che sono con voi. Dall'estate 2022 c'è chi ha avuto una crisi d'amore o chi semplicemente è stato preoccupato per il partner. Diventerete un punto di riferimento per la famiglia e amici, soprattutto se stanno male. State riguadagnando quella sicurezza in voi stessi, che ultimamente non c'è stata. Saturno nel segno da marzo e Giove in ottimo aspetto da maggio vi faranno crescere e rendere stabili e forti. Per chi vorrà dichiarare un amore, il mese di febbraio sarà molto importante, perchè ci sarà una Venere nel segno che riuscirà a dare un grande sviluppo all'emotività". Capitolo lavoro: "Tutta l'estate nasce sotto buoni auspici. Avere un anno con Saturno e Giove favorevoli sarà importante, perchè aiuterà a spazzare via mille ambiguità. In un ottica di questo tipo non saranno sopportate più persone ipocrite. Sarà un anno poderoso e vantaggioso, in cui rinuncerete a situazioni che non vi piacciono più. Tutto ciò che si taglierà nel 2023 sarà importante per ritrovare grande fiducia nei progetti che avranno maggiore sviluppo dall'estate in poi".