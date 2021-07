Ecco dove passare una giornata d'estate a due passi dal mare: gonfiabili galleggianti, avventura e relax

Per chi vuole un'alternativa alla spiaggia, non lontana da mare, ecco dove passare una giornata diversa. Ci son opportunità per un giusto mix tra adrenalina e relax

Divertirsi con tutta la famiglia sulla Riviera Romagnola? Sul territorio riminese, a due passi dal mare, si può passare una giornata estiva con proposte per grandi e piccini, garnantendo anche refrigerio, in acqua o in mezzo alla natura. Largo dunque a relax, adrenalina ed emozioni, sui gonfiabili galleggianti per scivolare e saltare, immersi nel verde lanciandosi da un albero all'altro o in piscina tra cascate e percorsi rivitalizzanti.

BoaBay- Rimini

BoaBay è l'acqaupark galleggiante composto da gonfiabili modulari che creano la scritta Rimini visibile anche dal satellite, situato a 100 metri dalla spiaggia davanti ai bagni dal 47 al 62. Originale, divertente, spassoso, adrenalinico: BoaBay comprende moduli gonfiabili come scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, tappeti elastici, un iceberg gigantesco da scalare e l’Area Kids, il Goleador Water Stadium, un bellissimo galleggiante tutto per i bimbi, da 6 anni a 140 cm.

Rimini Avventura

Il Parco Rimini Avventura è il nuovissimo parco avventura del gruppo Top Adventure Park. Situato nel Parco Marecchia di Rimini, garantisce emozioni, adrenalina e divertimento in un contesto unico e in una location perfetta a due passi dal centro della città. Si tratta del parco avventura con più carrucole in Italia, con oltre 580 metri complessivi di voli adrenalinici. Non si hanno limiti di tempo con possibilità di effettuare 12 fantastici percorsi immersi nel verde, con sistemi di sicurezza intelligenti per divertirsi senza pericoli.

Perle d'Acqua Park - Riccione

E per chi vuole rilassarsi non resta che scegliere il parco benessere all'aperto di Riccione Terme. Ci si potrà immergere nella piscina da 800 mq in mezzo alla pineta con vista mare e contornata da dune sabbiose. Godere dei 27 getti idromassaggio a ventaglio, dei percorsi rivitalizzanti con acqua termale più lunghi d'Europa e delle 7 cascate arcobaleno: i 7 colori del benessere per ritrovare l’armonia tra corpo e mente.