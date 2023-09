Il rap trionfa al Festival di Castrocaro: ecco tutti i premi assegnati

Grande successo per la 65esima edizione del “Festival di Castrocaro”, la cui finale, tenutasi in una gremita Piazza D’Armi di Terra del Sole, è stata presentata dal rapper Clementino e dalla conduttrice di Radio Italia Manola Moslehi. Sul gradino più alto del podio è salito Djomi (nome d’arte di Domenico Pini), cantautore e rapper di 21 anni di Cervia . È la prima volta che a vincere il Festival è un rapper e il suo inedito “Chiama un dottore” sarà in radio e disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 29 settembre (ADA Music Italy).

Ecco i nomi degli altri finalisti che sono stati premiati: Kaotika, nome d’arte di Pietro Peloso, cantautore di 22 anni di Orta Nova (Foggia) con l’inedito “Ho pianto” si è assicurato il Premio della critica, assegnato dalla giuria di qualità presieduta dal maestro Beppe Vessicchio e formata da Serena Brancale, Michele Zarrillo e Carlo Avarello. Inoltre Kaotica ha vinto il Premio Isola degli Artisti in collaborazione con Ada Music e ha raggiunto il terzo gradino del podio a pari merito con Sara Russo (24 anni, di Napoli, inedito “C’est la vie”).

Tobia Lanaro di Vicenza, con l’inedito “Basta” si è aggiudicato Il Premio web by Amaro Shardana, assegnato attraverso un contest sul web, dai content creator Daniele Cabras, Giulia Salemi, Le Donatella e Jostyle e il secondo posto sul podio. Bosco (nome d’arte di Alberto Boschiero), cantautore di 25 anni originario di Venezia con l’inedito “Disegni Bianchi” ha ricevuto la Menzione Speciale Radio Kiss Kiss. Sono 300 i giovani talenti che si sono iscritti per partecipare a questa edizione.

La conduzione della finale che ha visto insieme l’inedita coppia formata dall’eclettico rapper Clementino, alla sua prima conduzione, e Manola Moslehi, conduttrice di Radio Italia con oltre 10 anni di esperienza, ha conquistato il pubblico che, oltre a godersi lo spettacolo della musica, si è divertito con le incursioni comiche dell’irriverente tiktoker Daniele Cabras.Il direttivo musicale interno del Festival è composto dal produttore discografico Maurizio Rugginenti e dal talent scout Cristian Gallana.