Matrimoni da sogno: riconoscimenti sul territorio per una location ed una weeding planner

Arrivano sul territorio due riconoscimenti per gli specialisti del wedding. Corte San Ruffillo, agriresort a Dovadola, che ospita dal 2012 matrimoni italiani e internazionali, è stata selezionata da Elle Spose, la rivista leader nel settore wedding in Italia, come una delle 9 migliori location per matrimoni nel nostro paese. "Si tratta di un riconoscimento di grande valore, un traguardo ambito da qualsiasi azienda che aspiri all'eccellenza nel settore wedding. La rivista, con la sua storia decennale e la sua autorevolezza, è un punto di riferimento per gli sposi che desiderano un matrimonio da sogno", commentano dalla struttura.

Elle Spose definisce Corte San Ruffillo come un ‘luogo dell’anima’ perché, circondato da boschi e vigneti, viene selezionato da coppie che sognano un ricevimento a contatto con la natura, con i sapori tipici della tradizione enogastronomica romagnola, i vini biologici di produzione propria e la rilassante accoglienza nelle stanze Settecentesche per gli ospiti dell’evento.

In questi giorni, Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha annunciato i vincitori della 11esima edizione dei Wedding Awards, i premi del mondo wedding. Più di 74.000 fornitori registrati sul sito sono stati in lizza per ottenere questo importante riconoscimento. Corte San Ruffillo è tra i professionisti che hanno vinto i Wedding Awards 2024 per la categoria Agriturismi, essendo una delle aziende più raccomandate dalle coppie iscritte su Matrimonio.com.

Questi premi si basano sulle recensioni delle coppie che si sono sposate nell'ultimo anno. I Wedding Awards comprendono le seguenti categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto Matrimonio, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi. Ecco l’elenco completo dei vincitori: https://www.matrimonio.com/wedding-awards

Anche quest’anno tra i vincitori c’è Sara Penazzi, ravennate di origine (Bagnacavallo, per la precisione) e adottata da Forlì, dove vive oggi con la sua famiglia. Con un punteggio tondo di 5 su 5 su tutte le categorie, Sara è la wedding planner più votata in tutta la provincia. “Nonostante il premio sia indubbiamente importante, ciò che mi riempie di gioia è il fatto che a votarmi siano stati proprio i miei sposi - dice -. Desidero ringraziare di cuore tutte le coppie che mi hanno scelta e si sono affidati a me per l’organizzazione del loro giorno più bello, leggere la loro felicità sulle recensioni è per me la più grande delle soddisfazioni”.