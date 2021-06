Il Gambero Rosso premia di nuovo 'Nel nome del pane' di Dovadola e arriva anche l'omaggio al sommo poeta

Si aggiudica per il terzo anno consecutivo il riconoscimento dei Tre pani, nella guida Pane&Panettieri d’Italia 2022 del Gambero Rosso. Il Forno Nel nome del Pane Cappelletti & Bongiovanni di Dovadola, è uno dei due panifici romagnoli che ha ricevuto il massimo punteggio, tra i 50 premiati.

Fabio Cappelletti, titolare dll'attività, è stato presente alla premiazione a Roma, martedì. “ E' sempre una grandissima soddisfazione – racconta a Forlitoday.it - ed anche una grande sorpresa, perchè non ce lo aspettiamo. Si crede spesso che questi premi arrivino per raccomandazioni, invece non è così, fino all'ultimo non abbiamo saputo nulla. Siamo contenti perchè è stato apprezzato molto anche il nostro modo di raccontare e spiegare il pane”.

Il panificio di Dovadola ha una lunga storia, che si è evoluta negli anni, con il mantenimento dell'artigianlità nella realizzazione dei prodotti, la scelta di materie prime locali e biologiche e l'utilizzo di grani antichi e cereali a taglia alta, coltivati prima degli anni '60.

Nel nome del pane ha anche partecipato all'iniziativa dell'associazione Happennino, “Il pane di Dante”, che prevedeva la preparazione, sempre martedì 15 giugno, di un pane dedicato al sommo poeta, con ricetta e procedimento standard. “Anche se la ricetta era indicata, noi abbiamo cercato di interpretarla alla nostra maniera – spiega Cappelletti -, con lievito madre, un po' di miele di un'azienda agricola locale, olio extravergine di oliva, farina integrale di grani antichi coltivati sul territorio di Forlì-Cesena. Abbiamo voluto aderire all'iniziativa anche perchè Dovadola è tra i paesi del cammino di Dante, è ci è sembrato interessante per valorizzare il nostro territorio”.