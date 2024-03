Eccellenza made in Forlì, ancora un trionfo agli oscar del cioccolato: doppio premio Tavoletta d’Oro per i fratelli Gardini

Un cioccolato d'oro. Anzi, da oscar. I fratelli Fabio ed Emanuele Gardini sono stati tra i protagonisti della 22esima edizione del Premio Tavoletta d’Oro, il riconoscimento più autorevole al cioccolato di qualità in Italia. La Compagnia del Cioccolato è un’associazione di consumatori esperti ed appassionati di cioccolato fondata nel 1995 con la volontà di tutelare il cioccolato italiano di qualità e il suo consumo. Negli anni la Compagnia ha assunto un ruolo sempre più importante, distinguendosi come l’associazione no-profit più attiva in Italia nel mondo del cioccolato. Il risultato della fusione tra passione e competenza di quelli che sono spesso definiti i “sommelier del cioccolato” sono numerose attività e iniziative organizzate per migliorare costantemente il settore. Tra queste, l’istituzione di riconoscimenti prestigiosi come i Cioccolati d’Eccellenza e il Premio Tavoletta d’Oro.

Ogni anno i membri della Compagnia del Cioccolato assaggiano oltre 1200 prodotti per ogni categoria: i migliori sono decretati Cioccolati d’Eccellenza, e ai punteggi più alti viene conferito il Premio Tavoletta d’Oro. La scelta si fonda sul concetto di qualità inteso nella sua accezione più ampia, dalla selezione delle materie prime alla conoscenza del prodotto, dal rispetto delle tradizioni alla volontà di innovare. E tra i prodotti che la Compagnia ha premiato quest’anno ci sono anche diverse delle nostre creazioni. All’interno del rooster prodotti comparivano grandi nomi di cioccolatieri italiani tra cui Domori, Slitti, Amedei e tantissimi altri ma i fratelli Gardini hanno portato alto l’orgoglio forlivese uscendo vincitori di due premi.

Sono due i prodotti Gardini che quest’anno hanno portato a casa questo premio molto ambito. La "Tavoletta d’Oro" nella categoria "Cioccolati con ripieni" è andata per il secondo anno consecutivo alla "Tavoletta al Gin Primo", che fa parte della selezione "Cioccolato e Territorio". "La tavoletta - spiegano i fratelli Gardini - è composta da una copertura di cioccolato blend fondente e da un ripieno di ganache al Gin Primo della Premiata Officina Lugaresi, un prodotto rappresentativo della nostra terra d’origine, la Romagna. Tra i nostri prodotti di punta, nel periodo pasquale il cioccolato al Gin Primo è disponibile anche nella versione Ovetto".

La categoria "Latte ad alta percentuale di cacao" ha invece visto trionfare la "Tavoletta blend" di cioccolato al latte al 42% cacao. "Questo prodotto è una miscela di pregiate origini di fave di cacao,scelte per dare vita a un prodotto dall’equilibrio unico - illustrano -. Il cioccolato al latte 42% cacao è vellutato, armonioso e nello stesso tempo persistente grazie all’alta percentuale di massa di cacao. La Pasqua è il momento perfetto per assaggiare anche i blend: le uova blend 42% cacao e 70% cacao sono disponibili sul nostro sito nella sezione Uova di Pasqua e colombe".

Ma sono diversi i prodotti che sono stati premiati come Cioccolati d’Eccellenza in diverse categorie: "Tavoletta Insolito" con gianduia salata nella categoria "Cioccolati con ripieni"; "Tavoletta Rustico" con zucchero Moscovado nella categoria "Cioccolati grezzi"; "Praline alla zuppa inglese" nella categoria "Praline"; "Cremino Trilogy" con pistacchio, noci e amarene nella categoria "Cremini" e "Tavoletta Caffè e cardamomo" e "Tavoletta Anice stellato, finocchio e vaniglia del Madagascar" nella categoria "Aromatizzati". Inoltre, concludono i fratelli Gardini, "l’e-commerce alimentare "Spaghetti & Mandolino" ha dato al packaging il riconoscimento per l’efficacia comunicativa, un altro traguardo del quale siamo molto fieri. Ringraziamo la Compagnia del Cioccolato per aver riconosciuto anche quest’anno la passione e l’impegno che mettiamo nella realizzazione di ognuno dei nostri prodotti".