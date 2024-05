Alluvione, il docufilm “Anime nel fango” vince il “Better Earth International Film Festival

Un ulteriore riconoscimento per il docufilm “Anime nel fango” di Ettore Zito tratto dal libro omonimo di Luca Giacomoni, che si è aggiudicato il "Better Earth Internazional Film Festival". "Il film (così come il libro) dà risonanza a storie che contengono tutte un messaggio di speranza e altruismo e non intende porre in evidenza i fatti drammatici di quei giorni, ampiamente noti, quanto invece testimoniare la solidarietà, la perseveranza e la capacità di guardare oltre la tragedia che hanno dimostrato sia le vittime dell’alluvione, sia tutte le migliaia di persone giunte da ogni parte d’Italia per aiutare, chi spalando fango, chi offrendo un sorriso, per ricominciare e ricostruire un domani il più possibile vicino a ciò che “era prima”", ricorda Zito.

Il docufilm è stato proiettato sabato sera alla Collina dei Conigli, al Parco Urbano, in occasione dell'evento "Un anno dopo: Anime nel fango", patrocinato dal Comune di Forlì. E' stata una festa all'insegna della solidarietà davanti a migliaia di persone, che a visto avvicendarsi sul palcoscenico anche otto band per un totale di circa 40 musicisti. Dallo scorso settembre Luca Giacomoni è impegnato in un tour per raccontare come è evoluto il progetto Anime nel fango. “Il progetto si sta ingrandendo sempre di più ed è motivo di grande soddisfazione - ha raccontato lo scrittore in un'intervista rilasciata a ForlìToday -. L’incontro con Ettore Zito non solo ha fatto nascere una profonda amicizia, ma ha portato a una condivisione di intenti che ha determinato un importante sviluppo a tutto il progetto. Stiamo proseguendo nella raccolta fondi per contribuire a dare una mano agli alluvionati che hanno bisogno attraverso una serie di proiezioni pressoché quotidiana in numerosissime sale cinematografiche. C'è tanta partecipazione, sostegno e solidarietà. E questo ci dà fiducia nell'andare avanti".