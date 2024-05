"Una vera e propria eccellenza del territorio": premiato lo storico ristorante-albergo di Portico

All'interno della Giornata della Ristorazione Ascom-Confcommercio ha premiato una delle sue associate storiche, Marisa Raggi de 'Al Vecchio Convento', ristorante-albergo di Portico di Romagna. 'Al Vecchio Convento', dice il direttore di Ascom Alberto Zattini, "è una vera e propria eccellenza del territorio. Grazie alla sua professionalità Marisa Raggi - nostra associata dalla fondazione della sua attività - e i suoi collaboratori hanno ricevuto attenzioni mediatiche a livello internazionale".

"Tra i punti di forza dell'attività di Portico di Romagna c'è da ricordare il suo essere stato il primo albergo diffuso in Emilia Romagna, un vero e proprio caso scuola per il resto della nostra regione, e non solo - prosegue -. Da evidenziare anche i tanti corsi di cucina e stages svolti nel ristorante-albergo di Portico di Romagna. Alla premiazione hanno partecipato il presidente di Confcommercio Forlì, Roberto Vignatelli e il presidente di Fipe-Confcommercio Forlì, Andrea Zocca.

"Realtà come 'Al Vecchio Convento' rivestono un'importanza che va al di là dell'aspetto imprenditoriale ed economico, perché inserite in un contesto, come quello di Portico di Romagna, che conta poco più di 700 abitanti. Bene, è davanti agli occhi di tutti l'importanza di natura sociale svolta da Marisa Raggi e dal ristorante - conclude Zattini -. Il premio dunque, è meritatissimo e riconosce anche questa funzione anti-spopolamento del nostro magnifico Appennino". La Giornata della Ristorazione è un appuntamento organizzato da Fipe-Confcommercio per valorizzare i valori e il ruolo della ristorazione".