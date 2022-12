Marino Bartoletti riceve il premio intitolato a Raimondo Vianello: "Una bellissima soddisfazione"

Un nuovo premio per il giornalista forlivese Marino Bartoletti, ricevuto nei giorni scorsi durante la cerimonia condotta da Barbara D'Urso a Filottrano nelle Marche. Bartoletti ha espresso grande soddisfazione, attraverso la sua pagina Fb, per il Premio Virgo “Raimondo Vianello”, legato alla sua conduzione di “Pressing”,

“Lo dico sottovoce , anche se con un orgoglio che mi fa piacere condividere con chi mi segue e mi vuole bene. In più di 50 anni di carriera non ho mai ricevuto tanti premi come in questi ultimi mesi (alcuni legati ai miei libri, altri semplicemente "personali"). L'ultimo mi ha regalato un piacere particolare, perché mi ha riportato in una cittadina che amo per tanti motivi e mi ha abbinato ad un insuperabile campione dello spettacolo, che non solo ho ammirato tantissimo ma che appartiene alla storia stessa della mia vita professionale”, racconta il giornalista.

“Per me Filottrano era ed è soprattutto il luogo dov'è nato Michele Scarponi (e la cosa basta e avanza per averla nel cuore): non sapevo che fosse anche la "culla" della parte marchigiana di Raimondo Vianello e cioè di sua madre, la marchesa Virginia Accorretti. Ed è proprio al Teatro Torquis che, ricordando la mia ideazione e la mia prima conduzione di "Pressing" - poi culminata col passaggio di testimone all'immenso Raimondo - che mi è stato conferito il premio a suo nome. Una bellissima soddisfazione legata a una trasmissione che ha cambiato la narrazione dello sport in tv”, conclude.

Nella sua carriera di giornalista, conduttore ed autore televisivo, Bartoletti condusse la prima edizione di “Pressing” (1990-91) con Kay Sandvik, prima, appunto, di lasciarla a Raimondo Vianello e passare nell'anno successivo, insieme a Sandro Piccinini, a Domenica Stadio.

Il riconoscimento ricevuto