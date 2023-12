La scuola risponde all'appello del vescovo: ecco "Bosco Vivo", il presepe allestito dai bimbi

Si chiama “Bosco Vivo” il presepe allestito dalle famiglie del Polo d'Infanzia "Suore Francescane". Potrà essere visitato da chiunque lo desideri, nell’atrio della scuola, in Via Achille Cantoni al civico 52, in cento a Forlì, a pochi passi da Piazza Saffi. "La tradizione vuole che la comunità educante si impegni, con creatività e gioia, nella realizzazione di piccoli e preziosi manufatti per adorare la Natività - racconta la coordinatrice didattica Simona Savini -. Le creazioni di quest’anno arrivano direttamente dal Madagascar, sede e cuore della missione portata avanti dalle Suore Francescane dell'Immacolata".

Si tratta di manufatti originali e artigianali. Tra le foglie del sottobosco - spiega Savini - scorre l'acqua di un torrente, famigliole di animali si fermano a contemplare la dolcezza del Bambino mentre evocativi alberi genealogici si fanno custodi del mistero della notte santa. Ad illuminare la scena la stella cometa, mentre gli angeli dalla volta celeste richiamano l'umanità ad un momento di sosta immersiva. Le famiglie della scuola hanno risposto con entusiasmo alla "Missione Presepe", auspicata anche dal vescovo Livio Corazza, e si sono cimentate con i propri figli in piccoli capolavori realizzati con le tecniche più disparate. Il risultato è un'opera dove arte, natura e spiritualità s' incontrano". L'Istituto e la scuola aprono le porte per le visite al presepe dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 nel periodo natalizio.