E’ di Forlimpopoli la prima donna italiana a vincere una gara di metal-detector: dedica la vittoria alla sua terra, dopo l'alluvione

La genetica non spiega tutto ma, dopo l’esito del primo “Nokta Contest”, settimo raduno internazionale di metal-detector andato in scena domenica a Trezzo sull’Adda in provincia di Milano, qualche domanda bisognerà pur farsela. Perché a vincere il contest è stata Barbara Montaletti da Forlimpopoli, prima storica donna ad aggiudicarsi una rassegna di metal-detector in Italia, ma soprattutto madre di Simone Montaletti, ovvero l’ultimo vincitore del “Garrett Contest” di Cesenatico, la più importante gara europea dedicata al mondo della ricerca.

E se qualcuno covasse ancora qualche dubbio, ai piedi del podio, al quarto posto, oggi si è classificato Franco Montaletti, consorte della vincitrice.

Barbara Montaletti, dopo una sfida entusiasmante, ha superato Giovanni Zoboli di Nonantola (Mo) ed Enrico Campari di Casteleone (Cr). Durante la premiazione ha dedicato la vittoria alla sua famiglia ma, soprattutto, alla Romagna “la mia terra che - ha ricordato - in questi giorni non vive giorni facili”. Barbara Montaletti, che sia è aggiudicata ovviamente anche il trofeo come “miglior donna” del contest, ha messo in fila circa 150 concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane giunti in questa incantevole località del milanese per vivere una giornata all’insegna del divertimento e dello spirito di condivisione.

L'evento, funestato nel mattino da un’autentica “bomba d’acqua”, è stato organizzato da Roberto Raiti e dallo Staff di Italia Metal Detecting in collaborazione con Detector Shop Cesenatico e con l’azienda Nokta.