La compagnia forlivese Qaos ha incetta di premi al Festival Teatrale Internazionale di Gorizia

Il gruppo teatrale forlivese Qaos ha sbancato al 33esimo "Festival Internazionale Città di Gorizia Premio Francesco Macedonio" a cura del Collettivo Terzoteatro con “Mascara & Paillettes” con ben 4 premi: "Miglior allestimento", "Migliore attore protagonista" (Alberto Ricci), "Premio del pubblico" e "Miglior spettacolo". Lo spettacolo, selezionato fra centinaia di proposte provenienti da tutta Italia, era andato in scena sabato 13 gennaio al Teatro Kulturni Dom di Gorizia nell'ambito della 33ma edizione del Festival Internazionale della città friulana e sabato scorso, nel corso del Gala di Premiazione, è stato premiato dalla Giuria e dal Pubblico, portandosi a casa, oltre ai 4 trofei, anche un premio di 1.000 euro.

Il musical vede in scena vede in scena un cast di 19 performer che propongono dal vivo gli spensierati brani della colonna sonora che comprende una evergreen come “I am what i am” portata alla grande popolarità da Gloria Gaynor. Uno staff di professionisti affermati ha affiancato lo staff di Qaos per la realizzazione di questo divertente spettacolo: innanzitutto, la regia e le coreografie sono curate dal Maestro Serge Manguette. Nato in Belgio si diploma al Conservatorio di Verviers. Proseguire gli studi della danza presso la famosa Accademia A. Vaganova di S. Pietroburgo. Lavora negli anni col “Ballet Royal de Wallonie” e, fra gli altri, con di Rudolf Nurejev. E’ coreografo a S. Pietroburgo, per la Compagnia “Astra Roma Ballet”, per Compagnia “Teatro di Stato” di Olomouc (Ungheria), per il “Balletto di Mosca”, per la Compagnia “Il Balletto di Milano”, fino al 2011 è Regista/Coreografo della Compagnia Italiana d’Operette, nel 2005 vince il Primo Premio come Comico al concorso internazionale d’operetta e commedia musicale al “Teatro Odéon” di Marsiglia , firma regie e la coreografie per il Teatro di Stato della Commedia Musicale di S. Pietroburgo e, ad oggi è regista e coreografo del Festival d’Operette della città di Nizza (F) ed è fondatore e Direttore Artistico della scuola professionale di balletto “Arte Danza University” di Forlì.

Il canto è invece affidato alle preziose mani (e orecchie) della cantante jazz Elisa Sedioli; mentre l’affermata truccatrice Apollonia Tolo ha ideato lo stile dei personaggi. La vicenda, senza tempo, narra della vita tranquilla more uxorio di due omosessuali di Saint-Tropez, Georges (Pierpaolo Sedioli) e Albin (Alberto Ricci - vincitore del Premio Migliore Attore Protagonista) proprietari di un locale di drag queen, turbata dall'annuncio che il figlio del primo, Jean-Michel (Filippo Minardi), si è fidanzato con la dolce Anne (India Magnelli), figlia del leader di un partito moralista e intransigente, Edouard Dindon (Massimo Biondi), invitato per il fidanzamento assieme alla rigida moglie Marie (Gloria Rassu)... Uno spettacolo adatto a tutti che, nella sua pesante leggerezza, farà ridere, commuovere e pensare al motto di "Siamo ciò che siamo!". Dopo il successo anche al Teatro Diego Fabbri con la replica del 27 gennaio a favore della Associazione Genitori Mercuriale grazie a Comitato di Quartiere dei Romiti e al Comune di Forlì un bellissimo modo di iniziare a festeggiare i primi 30 anni di attività di Qaos.