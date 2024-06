“Quand ch’ann’amie gnent”: gli studenti delle elementari raccontano in un film la famiglia di una volta

A Modigliana da anni si sperimenta su vari fronti sul dialetto, per far sì che non si disperda nel nulla questo patrimonio lessicale. L’Accademia degli Incamminati, fra le sue iniziative, cerca di sostenere coi propri mezzi i progetti che nascono nel territorio di Modigliana e la scuola primaria è disponibile ad accogliere iniziative che coinvolgano gli scolari già dalla più tenera età. L’ultima grande prova, dopo le pause dovute alla pandemia, si è conclusa da poco con la realizzazione di un film interpretato da tre classi 4 A, 5 A e 5 B, intitolato “Quand ch’ann’amie gnent” (Quando non avevamo niente).

L’esperienza ha avuto fra i suoi obiettivi, quello di preparare i bambini alla parlata dei nonni, di raccontare e capire la storia di qualche decennio fa, di avere un approccio con la recitazione, di capire come si realizza un film. Una intera classe, la 4A, rappresentava una famiglia di campagna nel dopoguerra: si sono evidenziati i ruoli dell’epoca dei genitori, dei nonni, degli zii scapoli detti 'zioni' e dei figli. "E’ proprio da questi ultimi che nascono le storie, bambini che lavorano in tenera età, bambine e ragazze che sognano di cambiare vita, di uscire dalla povertà, c’è chi sogna perfino di fare l’attrice. I genitori, che accudiscono i nonni coi loro problemi, sono preoccupati dell’abbandono delle campagne. Amici del vicinato interagiscono con questa famiglia, chiedendo aiuto o corteggiando le ragazze chiedendole in spose. Una di esse va “a servizio” a Firenze e nella città, a casa di nobili, scopre il benessere della ricchezza, ma soprattutto scopre la lettura attraverso i tanti libri presenti nella villa. Il giovane figlio del Conte la corteggia pur avendo una fidanzata ma lei non cede. C’è un gran pranzo di gala Ognuno trova la sua strada, pure l’attrice che torna a Modigliana in compagnia di Amedeo Nazzari, il quale vuole visitare il museo delle moto Parilla unico nel mondo, ma che esiste a Modigliana. Insomma, ognuno, trova la sua strada e anche il padre decide di trasferirsi in paese con il resto della famiglia, perché la fabbrica dà più garanzie e più benessere. Spaccati di storia dal dopoguerra agli anni 60". La storia è stata ideata, scritta e diretta da Alberta Tedioli, che già ha prodotto varie esperienze sul territorio e sul dialetto, da commedie a documentari a libri e che fa parte del Comitato Scientifico della Regione Emilia- Romagna per la salvaguardia e valorizzazione del dialetto.

Per la realizzazione del progetto si sono impegnate dall’inizio alla fine due insegnanti che hanno coordinato tutta l’organizzazione, Rita Bellini e Michela Fabbri. Le riprese sono state effettuate da Leone Guidi, filmaker professionista. E' stata fondamentale l’instancabilità e l’entusiasmo dei bambini, che si sono comportati con grande maturità e hanno trasmesso l’entusiasmo anche agli adulti, "entusiasmo che ci ha dato la forza per continuare. Alcuni bambini hanno imparato a memoria più pagine di battute in dialetto, riuscendone anche a comprendere i significati. Vari modiglianesi ci hanno sostenuto, facendoci accedere ai luoghi scelti, e aiutandoci concretamente per tutte le difficoltà che si riscontravano durante il lavoro. E’ stata davvero una esperienza eccezionale, che si può realizzare se tutti ci credono, se hanno ore di tempo da donare, se affrontano ogni difficoltà e alla fine ne traggono divertimento e soddisfazione", hanno raccontato i creatori del progetto.

Il fil m sarà presentato al Teatro dei Sozofili lunedì3, martedì 4 mercoledì 5 giugno, alle 20:30.