Racconta l'alluvione in uno spettacolo: la 33enne forlivese finalista alla Biennale di Venezia

Mariasole Brusa, regista di trentatré anni nata a Forlì, è tra i finalisti del Bando Regia Under 35 della Biennale di Venezia con "Golem", uno spettacolo teatrale che racconterà gli aspetti più intimi ed emotivi dell’alluvione in Romagna. In seguito all’esperienza dei tragici eventi del maggio 2023, la forlivese, ha deciso di raccontare il vissuto emotivo personale e collettivo attraverso gli strumenti dell’arte: è così nata una narrazione per immagini, incentrata sulla metafora del Golem, che si è sviluppata in due direzioni, dando vita a un cortometraggio e a uno spettacolo teatrale.

Brusa è attualmente finalista al bando Regia Under 35 della Biennale di Venezia, dove uno studio dello spettacolo verrà presentato a giugno. Il progetto crossmediale, tra teatro e cinema di animazione, ha coinvolto numerosi artisti e realtà del territorio alluvionato (tra cui Teatro del Drago di Ravenna, La Casa di Produzione Cinematografica Meclimone di Rimini, l’artigiano Gianluca Palma di Faenza, il compositore Andrea Napolitano di Ravenna e la sceneggiatrice Caterina Salvadori di Bologna). Inoltre, in varie fasi di ricerca e raccolta di materiali e narrazioni è stata coinvolta la comunità locale.

Obiettivo è raccontare, in modo visuale e poetico, il “fango” sia come materia, restituendone il fascino creativo e repulsivo, sia come metafora emozionale attraverso la leggenda del Golem, sia come esperienza concreta, mettendo l’accento sugli aspetti emotivi e immaginativi delle persone che hanno vissuto l’alluvione del 2023 in Romagna. Una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, attraverso il linguaggio visuale e onirico offerto dalle tecniche del teatro di figura e del cinema.

Mariasole Brusa, laureata in Scienze Filosofiche, si dedica al teatro da oltre quindici anni: ha cominciato il suo percorso proprio a Forlì durante le superiori, per poi continuare lo studio con maestri nazionali e internazionali, studiando all’Università di Bologna e alla Sorbona di Parigi. È regista, drammaturga e performer di varie compagnie (Teatro del Drago, Coppelia Theatre, All’InCirco, Collettivo Komorebi,…) con cui ha messo in scena numerosi spettacoli rappresentati in Italia e all’estero, vincendo vari premi e riconoscimenti. Si dedica soprattutto al Teatro di Figura e all’esplorazione di tematiche filosofiche attraverso gli strumenti dell’arte performativa e visuale. Il cortometraggio MUD (prodotto da Meclimone con la regia di Mariasole Bursa e Caterina Salvadori), a confine con il cinema di animazione e il documentario, è stato finanziato dal bando 'Per chi crea' della SIAE.