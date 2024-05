Il tragico bombardamento del 19 maggio 1944 raccontato da chi lo visse: la testimonianza inedita

Nei giorni scorsi il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica ha promosso diverse iniziative per ricordare il terribile bombardamento alleato del 19 maggio 1944, che sconvolse la città e causò oltre 125 morti civili, 16 militari, senza dimenticare i 430 feriti civili e i 25 militari. A ciò va aggiunto che 32 case furono distrutte e 22 pesantemente danneggiate, inoltre riportarono danni le aziende collocate lungo la ferrovia, vero obiettivo delle oltre 130 bombe sganciate.

Nel corso di una delle camminate che hanno ripercorso i luoghi colpiti dal bombardamento, i figli di Walter Gardini hanno consegnato a Gabriele Zelli il resoconto della giornata scritto dal loro padre, deceduto qualche anno fa, che visse quei drammatici momenti perché al lavoro presso la Stazione ferroviaria di Forlì. La testimonianza è molto importante per la ricostruzione dei tragici fatti.

La guerra era arrivata anche a Forlì, ma ancora si pensava che i bombardamenti l'avrebbero risparmiata, lo pensava anche Gardini che lavorava come capo stazione esterno e visse sulla sua pelle quel tragico 19 maggio. "Alle ore 9.45 il secondo allarme fu segnalato con sconcertante e ingiustificato ritardo e l’urlo lacerante delle sirene risuonò angosciante come sinistro presagio. Le fortezze volanti quasi immobili si stagliavano nitide e minacciose sul cielo della città pronte a colpire il bersaglio prefissato; ad un tratto, da un aereo, forse quello a capo della formazione, fuoriuscì un bianco, sferico segnale luminoso. Seguirono alcuni attimi drammatici e terribili. Il sibilo delle bombe che cadevano a grappoli nella zona della stazione lo percepii distintamente solo quando ero già al sicuro nel rifugio antiaereo. Per noi ferrovieri e per tutta una città incredula e terrorizzata fu un battesimo terrificante e crudele. Fu una incursione piuttosto pesante. Decine e decine di bombe furono sganciate in due ondate successive, portando nello scalo ferroviario e nelle zone limitrofe morte e distruzione, il volume dei boati e delle esplosioni era talmente forte da impedire quasi il pensare. Era il primo inequivocabile avvertimento alla città, era un monito terribile e inquietante", ricordava Gardini nel suo scritto inedito.

Poi il racconto all'uscita dal rifugio: "Il piazzale della stazione era disseminato di crateri, da travi metalliche e rotaie contorte, distrutte quasi completamente le pensiline del secondo e terzo marciapiede, le cui travate metalliche penzolavano dalle strutture portanti. Qua e là, divelti e distesi sul terreno, pali di sostegno della segnaletica ferroviaria, una colonna idraulica strappata dal suolo e scaraventata lontano. Macerie, rottami, rovine sparse un po’ dappertutto, nei binari utilizzati per il servizio merci vagoni rovesciati, sventrati, semidistrutti. Lingue di fuoco guizzavano rapide e improvvise da alcuni carri carichi di fibre artificiali, dense volute di fumo acre e irritante si muovevano lente nell’aria. Il fabbricato viaggiatori, solo sfiorato dalle bombe, presentava alcuni muri sbrecciati nel lato nord, a poca distanza, nel piazzale della Grande Velocità un terrapieno paraschegge era andato completamente distrutto. Dopo un comprensibile periodo di smarrimento, anche noi ferrovieri ci unimmo a vigili del fuoco, militari, volontari nella triste e pietosa opera di recupero dei morti e di soccorso ai feriti. Fu un tragico crudele bilancio - raccontava Gardini -, una decina tra morti e dispersi. Quattro erano ferrovieri con i quali solo poche ore prima avevo avuto rapporti di lavoro, due, un manovratore e un ausiliario, dipendevano dalla stazione di Forlì, gli altri, un macchinista e il suo vice, dipendevano dal Deposito Locomotive di Rimini".

"La vicinanza allo scalo ferroviario, la presenza di fabbriche e stabilimenti furono forse la causa scatenante del cruento e violento bombardamento che colpì anche il nostro quartiere, il Rione San Pietro. Decine e decine furono i morti, numerosi i feriti, gruppi di case completamente distrutte, ammassi imponenti di macerie e rovine dove prima erano negozi, uffici, abitazioni. Il bombardamento aveva cancellato le tracce di una civiltà altamente produttiva. Fortunatamente la mia casa era illesa e i miei familiari sani e salvi".

"Ho provato a dimenticare quel giorno, ho provato a cancellare dalla mente il ricordo della mia voce che implorante invocava aiuto, ma, vinto, il mio cuore ha affondato le radici della sofferenza sulla terra arida e indifferente. Oggi sono come tanti un uomo libero, ma la mia anima, lo sento, è ancora prigioniera del passato", concludeva Gardini nella sua testimonianza, un tassello fondamentale per la ricostruzione di quei tragici giorni.