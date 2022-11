A Forlì il più grande raduno di auto elettriche in Italia: centinaia di modelli sfileranno per Piazza Saffi

Forlì ospiterà domenica il più grande raduno mai organizzato in tutta Italia per mezzi 100% elettrici. Si tratta dell'Electric Christmas Day, organizzato da Daniele Sperti e dalla neo associazione Greenergy, patrocinato dal comune di Forlì e con la partnership del centro commerciale Punta di Ferro. "Saranno presenti 100 auto di marche e modelli diversi con oltre 180 partecipanti provenienti da tutta Italia - informa Sperti -. Si tratta di un evento dedicato alla mobilità elettrica".

Sperti spiega gli obiettivi dell'associazione no profit: "Greenergy si rivolge a privati, imprese e istituzioni che credono in un futuro green e responsabile, con la volontà di lasciare alle generazioni a venire un mondo migliore. La transizione ecologica non può che partire da noi e da un nostro profondo cambiamento culturale: per questo basiamo le nostre attività sulla formazione tematica, su momenti di condivisione di passioni "green" e iniziative tematiche che possano coinvolgere il maggior numero di persone, per rendere il più efficace possibile questo cambiamento culturale ormai necessario".

Il programma prevede il ritrovo alle 9 al Centro Commerciale Punta di Ferro, zona Supercharger e Ionity. Alle 9.45 ci sarà la partenza della parata di auto elettriche, scortate dalla polizia Locale di Forlì, in direzione Piazza Aurelio Saffi. Alle 10.15 è previsto il posizionamento delle vetture nei pressi del “Mercatini di Natale. Qui i cittadini potranno chiedere informazioni e soddisfare le loro curiosità. Alle 12.30 ci sarà la artenza direzione “Quel Castello di Diegaro”, dove i partecipanti al raduno pranzeranno. Alle 16.30 ci sarà il ritorno al Centro Commerciale Punta di Ferro, dove si concluderà la manifestazione.