L'energia e la passione dei "Ranaway" al ritmo dei Blues Brothers conquista lo studio di "Tù sì que Vales": "Avevamo il cuore a mille"

Due voci, tre batterie, quattro chitarre, un basso ed una tastiera. Tra i 12 ed i 17 anni. Tutti uniti dalla passione smisurata per la musica. Un medley con brani del calibro di "Think" di Aretha Franklin, "Gimme sone" di Jimmy Bo Horne e "Sweet Home Chicago" e "Everybody Needs Somebody to Love" dei Blues Brothers. L'energia della band forlivese "Ranaway" ha contagiato gli studi di "Tù Sì Que Vales", il talent show in onda il sabato sera su Canale 5, conquistando non solo i giudici presenti (Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi), ma prendendo con pieno merito il 96% dei consensi del pubblico come evidenziato da Sabrina Ferilli.

La teen rock band Ranaway, è nata da un’idea di Luca Medri, direttore artistico e didattico di Cosascuola Music Academy di Forlì, durante l’estate del 2020, esattamente dopo il primo lockdown. A comporla un gruppo di giovani tra gli 12 e i 17 anni. Il più piccolo è Martino Camorani, poi ci sono le voci di Matilde Montanari - conosciuta a Forlì non solo per le sue esibizioni canore ma anche per il progetto del sano divertimento “Big fun no trip” ed Emanuele Tedaldi; tre batteristi (Anna Mazzolani, Alessandra Foschi e Davide Zaramella); quattro chitarristi (oltre a Camorani suonano Christian Di Giacomo, Matteo Raggi e Paride Valvassori); un tastierista, Matteo Scotti; ed un bassista, Nicolò Succi. Il nome del giovane gruppo è molto evocativo, e descrive con due parole, ciò che i ragazzi devono compiere per giungere al successo, a volte facendo qualche “balzo in avanti” lungo la strada, per superare ostacoli e difficoltà, a volte correre lungo una strada spesso irta e tortuosa.

A descrivere in studio la storia dei "Ranaway" a Maria De Filippi è stata Matilde Montanari: "Ci siamo trovati nell'estate dopo il covid - racconta la 17enne -. E' stato un momento molto difficile per tutti, ma questa passione ci ha unito più che mai nella nostra scuola di musica, a Forlì. Ci divertiamo, ci piace portare questo genere di canzoni e farla rivivere alle nostre generazioni". Tedaldi ha invece raccontato il retroscena del nome: "La nostra nascita post pandemia ha influenzato molto il nome della band - ha premesso -. "Ranaway" significa "scappare via", perchè avevamo una voglia matta di uscire dalle nostre case e la musica è stata la scusa che ci permetteva di vederci sempre ed evadere dalla monotonia". "I batteristi suonano tutti la stessa parte, che è la cosa più difficile da fare ed ho apprezzato molto", è stata l'osservazione tecnica di Rudy Zerbi, voce di "Radio Deejay" e docente anche nella scuola di "Amici". Lucia Littizzetto ha sottolineato l'energia che trasmette la band, mentre Maria De Filippi ha sottolineato la "grande padronanza" sul palcoscenico di Matilde.

"Avevamo il cuore a mille, salivazione azzerata ed un po' di tremarella alle gambe vista l'importanza del palco - confessa a ForlìToday la band -. Ma poi quando si è aperto il sipario è prevalsa la voglia di trasmettere la nostra passione attraverso quello che stavamo facendo e che noi ci divertiamo. Avere un pubblico così caloroso davanti e confrontarci con giudici così importanti ci ha spronato a dare il massimo. E' stata una bellissima esperienza vivere l'atmosfera dello studio. Quella di Mediaset è una macchina perfetta, guidandoci in ciò che dovevamo fare. Sembrava di vivere un film e non lo dimenticheremo mai. E' una emozione di quelle che si vivono raramente". In merito ai brani presentati, "piace far riscoprire alla nostra generazione questo genere di musica. Abbiamo per questo motivo portato un medley dei Blues Brothers composto dal nostro maestro Livio Camorani. Inoltre attraverso il nostro outfit, simile a quello dei Blues Brothers, volevamo trasmettere la nostra spensieratezza".

Quanto alle curiosità del dietro le quinte, "molti di noi avevamo il desiderio di vedere da vicino Gerry Scotti, perchè lo seguiamo in televisione con i suoi programmi fin da piccoli. Saremo per sempre grati a Luca Medri per averci uniti subito dopo il covid, e con CosaScuola ci è riuscito attraverso insegnanti che ci hanno formato come Ariane Diakite, Valerio Rotondale, Oriano Righi e Simone Ravaioli". Il futuro? "Speriamo di continuare questo percorso. Non ci fermeremo qui. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno visto, ma anche i nostri genitori che ci supportano".

La band

La band, supportata in tutte le esibizioni da Davide Organi, dopo aver iniziato ad esibirsi in diretta streaming verso tutte le scuole primarie e secondarie di Forlì, per il Forum Live Theatre, si è aggiudicata la vittoria al concorso musicale Baby Voice a Pietra-Rubbia (Ancona), partecipando poi alle selezioni di Italia's Got Talent. Il lavoro in sala prove e con i docenti di Cosascuola hanno permesso di uniformare i gesti e sincronizzare le ritmiche fondendo i suoni: tutta questa “fatica” in sala prove li ha portati a diventare una band che stupisce per la maturità espressiva, facendo incetta di premi.

Hanno infatti ricevuto il premio “Ariston Baby Voice 2020” dopo un’esibizione dal vivo sul più prestigioso palco della musica Italiana, eseguendo un brano di Sting e Lady Gaga “King of pain”: per questa magistrale esibizione hanno ricevuto commenti positivi da parte di tutta la giuria di Sanremo Rock, che li ha apprezzati a 360 gradi soprattutto per la “tenuta del palco”, vista la loro giovane età e la perfetta esecuzione.

I Ranaway in passato hanno ricevuto dal mitico Phil Palmer chitarrista, turnista, produttore di grande spessore che ha collaborato alla colonna sonora del film di Stanley Kubrick, "Full Metal Jacket" e con artisti del calibro di Dire Straits, Battisti, Renato Zero, Baglioni, Bob Dylan ed Eric Clapton: "These guys are very cool, they have a future", le parole di Palmer. Nulla di meglio per la giovane band, e oltre ogni migliore aspettativa, il ricevere un elogio e un augurio simili.