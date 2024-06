"E' come esser ritornati tra i banchi di scuola": la 5°B del Linguistico si riunisce vent'anni dopo il diploma

La 5°B indirizzo Linguistico del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forli’ si è ritrovata per festeggiare i 20 anni dal diploma. "C'eravamo quasi tutte, oltre al magico Francesco Garoia, e alla mitica e sempre identica professoressa di educazione fisica Fiorella Pallotta - raccontano le partecipanti -. E' stata una serata tra ricordi, aggiornamenti, letture di appunti e quadernini nei quali scrivevamo aneddoti, tuttora incredibili". Filo conduttore della serata una maglietta, identica a quella realizzata per la maturità: "Indossandola ci siamo sentiti un po’ tutti nuovamente fra i banchi di scuola". A fine serata "ci siamo ripromesse di rivederci presto, perché no, insieme a chi mancava, allievi e insegnanti".