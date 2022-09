La vetrina in pieno centro resta buia per poco: lo storico negozio riapre con un ritorno alle origini

Dopo l'annunciata chiusura, nel giro di un paio di settimane il locale in pieno centro storico non resta vuoto. Dopo circa 20 anni Cinzia Flamigni torna alla gestione del suo storico negozio per bambini e ragazzi all'angolo tra piazza Del Duomo e Corso Garibaldi. Il marchio Impronta è ormai insediato nel territorio forlivese da 30 anni, con il primo negozio aperto nel 1992.

Flamigni, titolare delle Occasioni dell’Impronta, aprì il negozio in corso Garibaldi nel 1996, gestendolo con la sorella Grazia e Serena Santandrea che poi successivamente lo rilevò. Santandrea aveva annunciato la chiusura poco tempo fa, con una svendita totale. Poi la decisione che lascia spenta l'insegna solo per pochissime settimane. Il 'nuovo' punto vendita riaprirà l’8 ottobre, con un ritorno alle origini, che vede Flamigni alla guida dell'Impronta : “ho un carattere incline a continuare a lottare anche nei momenti piu difficili, lo sport mi ha insegnato molto, a non mollare mai, bisogna continuare a 'mordere nel ferro', come diceva il mio allenatore Guerra”. La titolare ha infatti un passato d’atleta, pallavolista di Serie A e della Nazionale. Questo ha contribuito “a forgiare un carattere forte che sfida le avversità fino alla fine, cosa che può rivelarsi un difetto in certi casi, ma che non lascia dubbi sull’impegno sul campo e nella vita. Questa filosofia rispecchia la scelta di continuare a lottare, di credere nell’azienda forte di anni d’esperienza e di momenti difficili, superati grazie alla capacità imprenditoriale e alla coesione dell’azienda Impronta, composta da fantastiche collaboratrici, compagne di squadra: Deanna, Giuly, Claudia e Valeria”, racconta Flamigni.

Il marchio è nato con il primo negozio aperto a Castrocaro Terme davanti alla scuola, poi nel '92 arrivò l'Impronta in corso Garibaldi, vicino alla Questura, che più avanti si è spostato ancora più in centro nell'attuale sede. Le Occasioni dell’Impronta resta aperto a Castrocaro e Cervia, mentre in via dei Filergiti chiuderà, vista la gestione dell'altro negozio in centro.