Dall’idea di nove amici rinasce lo storico rifugio “Casa Ponte”

Il giorno dell’attesa inaugurazione è arrivato. Domenica ha riaperto dopo due anni a Tredozio il rifugio “Casa Ponte”, nel cuore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. A scommettere sul nuovo progetto è stata l’associazione “Tramonto Aps” con Bruce Saggese, Matteo Spada ed Enrico Laghi a coinvolgere nell iniziativa Simone Morra, Andrea Benini, Stefano Rivola, Mattia Fabbri, Giuseppe Saggese e Domenico Pierazzoli. Ragazzi del posto, forti di un solido legame di amicizia fra loro e verso il territorio.

“E’ nostra intenzione gestire il Rifugio come punto di riferimento nell'accoglienza e ospitalità verso le persone in una zona del Parco con potenzialità incredibili - spiegano -. Il desiderio principale è presidiare il territorio fornendo servizi di varia natura a tutti i tipi di visitatori, escursionisti, cicloturisti, famiglie e ogni altro soggetto che raggiunga questo luogo con la voglia di stare a contatto con la natura. Si organizzeranno eventi e corsi di formazione, si proporrà piccola ristorazione e servizio di pernottamento. Vi sarà collaborazione con i diversi enti che già operano sul territorio del Parco”.

Quello di domenica, raccontano sui social, “è un giorno che rimarrà nella storia. Per chi ha creduto in noi e nel nostro progetto, ma anche per noi che non abbiamo mai abbandonato il sentiero e siamo rimasti uniti nel raggiungere questo punto di inizio di un grande viaggio. Per il territorio, il quale in questo luogo gridava il bisogno di un presidio, di un rifugio che potesse accogliere anche un solo escursionista che passasse da qui. Grazie è riduttivo. Ma la gratitudine è l'unico sentimento che proviamo oltremodo per tutti quelli che ci hanno aiutato e hanno donato anche solo un solo minuto del loro tempo per noi e per il nostro progetto. Siamo contenti”.