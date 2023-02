Il segreto della piadina della Madonna del Fuoco? Eccolo svelato in una ricetta

Trovare la piadina dolce della Madonna del Fuoco tra le bancarelle che sabato hanno animato il centro storico in occasione della festa patronale era una missione impossibile già nel tardo pomeriggio. Un panetto che si presenta all'anice, ma anche alla crema e al cioccolato, che conquista i palati dei forlivesi, devoti alla sua patrona. Ma qual è il segreto di questo dolce che rende ancora più gustosa la colazione o la merenda? Il Comune di Forlì, in occasione della festa del 4 febbraio, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una delle ricette della gustosa piadina.

Per prepararla occorrono 500 grami di farina, mezzo cubetto di lievito di birra fresco, due uova, 100 grammi di zucchero, 100 grammi di burro, 200 millilitri di latte e 15 grammi di semi di anice. Prima di tutto occorre sciogliere il lievito in 100 millilitri di latte tiepido a cui si è aggiunto un cucchiaino di zucchero e mescolare il tutto in una terrina con 100 grammi di farina. Quindi lasciare lievitare per un paio d'ore. A questo punto è necessario realizzare una fontana con la restante farina, aggiungendo lo zucchero, il burro, le uova, l'anice e l'impasto di farina e lievito precedentemenete preparato.

Dopodichè impastare e aggiungere latte quanto basta in modo da ottenere un impasto bello liscio ed elastico ma non

troppo morbido. Lasciare lievitare altre 3 ore in modo che l'impasto raddoppi il suo volume (ad esempio dentro il forno spento in modo che stia al calduccio). Poi occorre riprendere l'impasto, sgonfiarlo e dividelo in una quindicina di palline. E siamo alla fase finale: bisogna stendere ogni pallina ad uno spessore di circa mezzo centimetro, per poi fare rilievitare le focaccine per un'altra ora. Quindi spennellare il centro delle focaccine con un po' di acqua e spolverizzare con zucchero semolato. E siamo alla cottura, in forno statico a 180° per circa 25 minuti.