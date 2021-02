Le bontà della pasta e del vino: come preparare gli spaghetti al Sangiovese

Sulla tavola un gustoso piatto di pasta si accompagna alla perfezione a un buon bicchiere di vino, ma che succede se usiamo il vino per cucinare la pasta? La risposta la trovate in una vecchia ricetta romagnola, quella degli spaghetti al Sangiovese. Un goloso primo che abbina a un sugo piuttosto semplice l'utilizzo in cottura del tipico vino rosso di Romagna.

Se siete interessati ad asseggiare questo particolare piatto, allora potete sperimentare questa vecchia ricetta degli spaghetti al Sangiovese in cucina. Vediamo come fare.

Ingredienti

400g di spaghetti

1/2 litro di Sangiovese

200g di pancetta affumicata

1 aglio

150g di prezzemolo triturato

olio extravergine di oliva

parmigiano

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa fate rosolare in padella la pancetta affumicata a dadini con un po' d'olio. Schiacciate l'aglio. Mettete a cuocere gli spaghetti, mentre in un'altra pentola fate bollire il Sangiovese, l'aglio, sale, pepe, un filo d'olio e un po' d'acqua di cottura. Quando il vino inizia a bollire aggiungete gli spaghetti ancora al dente e la pancetta rosolata. Continuate a cuocere per qualche minuto, finché la cottura sarà di vostro gradimento. Prima di servire spolverate con prezzemolo e parmigiano.