Festa del papà: come preparare le zeppole di San Giuseppe

Le vetrine di forni e pasticcerie nel giorno della festa del papà offrono zeppole per tutti i gusti. E' infatti il dolce tipico di questa giornata, in tutte le sue versioni. Questa prelibatezza arriva dall'Italia meridionale, dalla Campania soprattutto, dove venivano preparate in strada, ma ormai la loro diffusione ha raggiunto tutte le regioni italiane. C'è chi attribuisce l’origine delle zeppole al convento di San Gregorio Armeno, altri alle monache della Croce di Lucca o a quelle dello Splendore: intorno a questo dolce ci sono moltissime leggende e storie.

Le zeppole si preparano con farina, zucchero, uova, burro, crema pasticcera, amarene sciroppate per la decorazione. Ci sono due varianti di zeppole di San Giuseppe: fritte o al forno. Il dolce ha una forma rotonda con un buco in mezzo ed è guarnito con crema pasticciera e amarene sciroppate. Ma negli anni le varianti si sono moltiplicate, con cioccolato, mascarpone, creme di ogni genere. Vediamo una ricetta base :

INGREDIENTI (Ricetta da cucchiao.it) per preparere circa 6-7 zeppole

125 ml di acqua

50 g di burro

1 pizzico di sale

100 g di farina 00

15 g di zucchero semolato

75 g di albumi

75 g di uova

crema pasticcera

zucchero a velo

olio per friggere

amarene sciroppate

Far bollire in una casseruola l'acqua insieme allo zucchero, al burro e al sale, togliere dal fuoco ed unire tutta la farina setacciata mescolando energicamente con una frusta, rimettere sul fuoco e continuare a mescolare finchè l'impasto non si sarà asciugato, staccandosi dai bordi. Lasciare intiepidire, a questo punto unire le uova e gli albumi sbattuti, un poco per volta, mescolando bene per incorporare. L'impasto dovrà risultare, liscio e colloso, trasferitelo in una tasca da pasticcere con bocchetta a stella e formate due corone sovrapposte, dando forma alle zeppole. Cuocetele prima in forno a 200 gradi, fino a quando non si staccheranno dalla carta forno, poi passatele in olio bollente fino a quando non saranno dorate. Dopo averle scolate ed asciugate, guarnite con crema pasticcera, una spolverata di zucchero a velo ed un'amarena sciroppata.