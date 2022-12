Per Natale menù speciali a tavola: Santa Sofia, Bertinoro e Forlimpopoli unite nel segno di Pellegrino Artusi

Santa Sofia, insieme a Bertinoro e Forlimpopoli, è coinvolta nel progetto “L'Artusi in tavola”, con cui si desidera valorizzare e promuovere alcune ricette tratte dal libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi e che, per questo, prevede il coinvolgimento dei ristoranti dei comuni di Santa Sofia, Forlimpopoli e Bertinoro. In pratica, per tutto il periodo delle feste, nei ristoranti aderenti all'iniziativa sarà possibile gustare un menù speciale preparato proprio seguendo alcune ricette dell'Artusi, selezionate, visionate e approvate da Casa Artusi e Teresa Margheritini, ideatrice del progetto.

Nel dettaglio, i piatti proposti sono Crostini ai fegatini di pollo ricetta n.115, Cappelletti all’uso di Romagna ricetta numero 7, Pollo alla cacciatora ricetta numero 208, Spinaci (numero 1) per contorno ricetta numero 448 e zuppa inglese ricetta numero 675 Queste delizie si potranno gustare, a Santa Sofia all'Hotel Leonardo di Corniolo, La vera Romagna di Biserno, Chalet Burraia di Campigna, Osteria in Salita e Trattoria Ramà a Santa Sofia, oltre che all'Osteria di via Zanetti di Galeata.

"La promozione del territorio si fa anche valorizzando le proprie peculiarità e le proprie tradizioni - dice l'assessora al turismo Ilaria Marianini -. Per questo il Comune di Santa Sofia ha deciso di patrocinare e sostenere il progetto ideato da Teresa Margheritini. Siamo consapevoli, poi, che il periodo delle feste sia impegnativo per tutte le strutture ricettive, quindi rivolgiamo un particolare ringraziamento ai ristoratori che hanno scelto di inserire in menù le ricette tradizionali artusiane.”