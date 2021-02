L'amore nasce in cucina: 4 idee per un dolce di San Valentino

Ci sono mille e più modi per sorprendere le persone che si amano con un bel regalo di San Valentino. Ma una maniera infallibile per conquistare gli innamorati, si sa, è prenderli per la gola. Anche qui il campo è vasto, con menù dedicati alla festa dell'amore e svariate ricette.

E se non si può andare a cena al ristorante, allora si può tentare di cucinare qualcosa a casa, magari puntando su un delizioso dessert. Se non avete tanti spunti per un dolce buono e romantico, ecco 4 idee per il vostro dessert di San Valentino.

Tortino di cioccolato con cuore fondente

Un must della festa di San Valentino è questo tenero tortino che racchiude al suo interno un nucleo morbido e caldo di cioccolato. Gli ingredienti non sono molti, bastano: cioccolato fondente, farina, uova, burro, cacao in polvere e zucchero a velo. Il segreto per un tortino perfetto è nella cottura: per non fallire nel realizzare il "cuore fondente", è consigliabile provare a cuocere un tortino di prova e capire se la temperatura del forno va bene.

Biscotti della fortuna

Tipici della cultura giapponese, questi biscotti croccanti sono diventati famosi poichè vengono spesso serviti come dessert nei ristoranti cinesi negli Usa. Il loro scopo è proprio quello di portare delle "fortune" nascoste all'interno, rappresentate da striscioline di carta che riportano motti e frasi profetiche. Per prepararli servono principalmente zucchero, farina, amido di mais, uova, olio ed essenza di vaniglia. Dopo aver preparato l'impasto mescolando i vari ingredienti, il segreto è stenderlo formando tanti cerchi su una teglia. Dopo averli cotti in forno per una decina di minuti, si mette il bigliettino al centro, mentre il biscotto è ancora caldo e poi si chiudono i lembi a mezzaluna, ma senza far combaciare del tutto le estremità.

Cheesecake ai frutti di bosco

Un'altra ottima scelta per festeggiare la festa degli innamorati può essere una cheesecake ai frutti di bosco. Per preparare la base bastano burro e biscotti sbriciolati, per la crema si può scegliere a piacimento tra ricotta, panna, yogurt, mascarpone e formaggio fresco, mentre per la farcitura frutti di bosco in abbondanza e un po' di zucchero a velo.

Torta a cuore

Per chi si sente più esperto, ecco una ricetta più complicata, ma dal sicuro impatto romantico e scenografico. La torta a forma di cuore è una torta a strati che può essere realizzata in vari modi. Se vi gusta, potete preparare un buon pan di spagna (con uova, zucchero, fecola di patate, farina, un pizzico di sale e vaniglia) da farcire a piani con panna, cacao e frutti di bosco. A voi la scelta e buon San Valentino.