I luoghi simbolo di Modigliana riprodotti in chiave artistica: "Un modo per promuovere il territorio"

Il ponte della Signora, la Tribuna e la Roccaccia. Tre luoghi simbolo di Modigliana che l'artista Idilio Galeotti ha voluto riprodotti in chiave artistica "per valorizzare Modigliana". "Sono piccole opere create e colorati a mano - spiega Galeotti -. Tutti i pezzi sono numerati e ogni opera è diversa dall’altra". L'obiettivo di questa iniziativa, racconta, "è mettere in luce il valore dell’arte nella ripartenza del Paese. Abbiamo passato un 2023 difficile, tra frane e terremoto e c’è ancora tanto da fare per la messa a posto delle tante opere in manutenzione. Ma occorre anche dare una visione nuova del paese, che sappia guardare avanti con un’ottica di ripresa e ottimismo, e a questo aspetto l’arte e la cultura a mio avviso possono svolgere un ruolo determinante".

"Come Ics Fectori Art - continua Idilio Galeotti, di cui è presidente - stiamo facendo piccoli corsi gratuiti di manipolazione della creta e pittura, nelle scuole primarie, da quella materna, alle scuole elementari e con i ragazzi delle medie, e a noi questo fa piacere, in quanto pensiamo di dare un piccolo contributo alla comunità". "Questo piccolo gadget - conclude Galeotti - può essere carino per averlo in casa per i Modiglianesi, come orgoglio del proprio Paese, ma anche diffonderlo a chi viene da fuori, come ricordino e promozione del nostro territorio".