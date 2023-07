Dalle elementari alla maturità: gli studenti della sezione "E" della Bersani si ritrovano con le loro maestre per festeggiare il traguardo raggiunto

Dopo otto anni, gli studenti dell'allora prima elementare sezione "E" della primaria Bersani si sono ritrovati dopo aver concluso il loro percorso di studi e aver conseguito il tanto sospirato diploma. "Abbiamo festeggiato al ristorante Buscherini l'importante traguardo raggiunto insieme alle nostre maestre Lucia e Raffaella, che abbiamo ringraziato per aver dato inizio ad un importante e bellissimo percorso scolastico", racconta Samuele Bassi, reduce dalla maturità con il massimo dei voti al Saffi Alberti di Forlì. Nel corso della serata, conclude Samuele, "abbiamo ricordato con le maestre i nostri momenti migliori delle elementari e abbiamo raccontato dei nostri progetti futuri".

Samuele, intervistato per la rubrica "100 e maturi" di ForlìToday, ha raccontato in particolare che affronterà gli studi Universitari presso Rimini alla Facoltà di Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali". Al Saffi-Alberti ha seguito l'indirizzo "Biotecnologie-Ambientali", concludendo il cammino con il massimo dei voti. "Per arrivare a prendere 100 sicuramente ci vuole qualche sacrificio, ma sono comunque sacrifici belli perché alla fine rimangono nel nostro bagaglio di vita; però come per ogni vetta da scalare ci sono degli ostacoli da superare", ha raccontato. Dopo la maturità il ritrovo con i suoi ex compagni di classe delle elementari, un tuffo nel passato proiettato al prossimo orizzonte.