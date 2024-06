Mezzo secolo dopo il diploma, la 5°C Geometri torna in classe: c'è il prof Claudio Dolcini a tenere l'appello

Ritrovarsi dopo cinquant’anni. Sabato scorso, presso l’Istituto Saffi-Alberti di Forlì, la 5°C Geometri dell’anno scolastico 1973-1974 si è ritrovata per festeggiare il mezzo secolo del conseguimento del diploma. Nella stessa classe di allora il professore di Costruzioni Claudio Dolcini ha tenuto l’appello dei sui ‘vecchi’ studenti.

Dei 32 diplomati ben 28 erano presenti: Marco Baldacci, Maurizio Baravelli, Franco Barlotti, Claudio Cicognani, Maurizio Fiori, Elio Fiorini, Luigi Gaddoni, Giampaolo Gaspari, Davide Gallegati, Moreno Girelli, Gualtiero Grilli, Foster Lambruschi, Alfiero Lavatori, Daniele Locatelli, Gianni Maestri, Franco Pardolesi, Paolo Pini, Ludovico Proli, Claudio Righi, Roberto Romuladi, Giovanni Silvestroni, Alberto Tassani, Mauro Torelli, Alteo Tumedei, Valdo Tumidei, Graziano Urbini, Fiorenzo Valmori e Antonio Zaccaria.

La classica torta, con la foto, ovviamente in bianconero, di quella classe e una pergamena del diploma con una poesia dedicata a quegli scanzonati ragazzacci presentate al pranzo tenutosi al ristorante "Divin Porcello" di via Campo di Marte. Nel corso della giornata sono stati ricordati i compagni scomparsi. Mille racconti e simpatiche battute per un gruppo ancora molto unito dopo cinquant’anni.