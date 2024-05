Romagna Mia celebrata su Rai 1: Roberta Cappelletti ospite di Antonella Clerici

Roberta Cappelletti, la star del liscio, mitica e storica cantante romagnola, capo orchestra da trent’anni e imprenditrice femminile nel settore del folklore romagnolo, sarà ospite martedi 28 maggio su Rai 1 a "E' sempre Mezzogiorno", per celebrare i 70 anni di Romagna Mia. Il programma è condotto da Antonella Clerici che la intervisterà e la faraà esibire cantando lo storico brano del grande maestro Secondo Casadei, inciso su disco proprio nel 1954 con le voci di Fred Mariani e Arte Tamburini, la storica cantante faentina, prima imprenditrice femminile nel mondo del folklore romagnolo, alla quale è dedicato un premio.

Una conferma del grande carisma di Roberta Cappelletti, impegnata anche nel percorso di "Un lavoro da donne", a cura della Casa della Musica di Faenza, per combattere il gender gap nel settore musicale, e del grande interesse che suscita Romagna Mia, un evergreen internazionale, ormai e tra le dieci storiche canzoni italiane più note all’estero. Il folklore romagnolo ha suscitato grande interesse sui media nazionali dopo la presenza della nuova orchestra dei Santa Balera a Sanremo 2024, prodotti dal MEI, e dell’Orchestra di Moreno il Biondo come band residente al programma di Pascal Vicedomini su Rai Due Paradise per 14 settimane.

Roberta Cappelletti aggiunge così un altro importante tassello alle presenze in tv per l’omaggio ai 70 anni di Romagna Mia, portando tutta la sua storia, la sua grande esperienza e la sua interpretazione vocale che l’ha fatta arrivare tra i finalisti di una delle ultime edizioni di The Voice Senior e che la fa seguire e amare da tutte le generazioni.