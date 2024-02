Le nuove leve del liscio e del folk: dopo Sanremo "Romagna Mia" dei Santa Balera sbarca nelle radio

Dal palcoscenico dell'Ariston di Sanremo alle radio il passo è breve. L'interpretazione del celebre brano di Secondo Casadei dei "Santa Balera", la nuova orchestra composta dalla "Generazione Z del Liscio" e il cui produttore è il patron del Mei Giuliano Sangiorgi, è infatti disponibile in tutti gli store digitali e nelle radio. Ma non solo: lo staff del Mei è già al lavoro per l'uscita a breve di un videoclip, mentre Il booking dei Santa Balera verrà curato dalla nota Agenzia Ridens, ai vertici degli artisti per gli eventi live. Dopo l'esibizione di mercoledì scorso, che ha tenuto incollati davanti alla tv oltre 13 milioni di spettatori, l'orchestra si e' gia' ritrovata in sala prove per allestire una scaletta rivisitata dei principali Giganti del Liscio come Secondo Casadei, Raoul Casadei e Carlo Brighi in arte Zaclen e alcuni inediti e altri brani curiosi per prepararsi ad un tour che porti il nuovo liscio a un nuovo pubblico a partire dalla prossima primavera.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Quella dei Santa Balera è un’orchestra composta da tutti giovani con un'eta' media di 20 anni. I componenti sono tutti musicisti giovani, ma di grande

qualità, che hanno progetti paralleli nei più diversi ambiti musicali e che provengono dal circuito Vai Liscio della Regione Emilia Romagna, che ha supportato la presenza dell'orchestra alla 74esima edizione della kermesse sanremese Sanremo. Un'iniziativa che sta avvicinando ancora più i

giovani al liscio e al mondo del ballo e al suo pubblico nelle balere storiche insieme ai big del liscio.

La band è composta da Loris Casadei, Kevin Cimatti, Alessia Dalcielo, Angela De Leo, Anna De Leo, Christian Di Giacomo, Marika Lombini, Carlotta Marchesini, Andrea Medri, Matilde Montanari, Riccardo Monti, Nicolò Quercia, Samuele Sangiorgi, Emanuele Tebaldi e la Dj Martina Gaetano. Con loro i ballerini: Christian Ermeti, Elisa Fuchi, Francesco Amati, Micol Curzi, Matteo Carghini, Rachele Mori, Edoardo Silvi, Beatrice Biondi, Mattia Bonci e Alice Nicoletti.

"In Emilia Romagna, e anche in molte parti d'Italia, le nuove leve si stanno appropriando del liscio e del folk come espressione di musica libera e indipendente in cui si può contemporaneamente recuperare la tradizione con un occhio alla sperimentazione e all’innovazione, senza omologarsi ai suoni commerciali - commenta Sangiorgi -. Insomma, si tratta di una importante alternativa al mainstream tutto uguale delle piattaforme social".