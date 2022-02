San Valentino, non solo fiori: un negozio di frutta e verdura si inventa i bouquet di fragole e cioccolato

E chi ha detto che a San Valentino il regalo "vegetale" per eccellenza sono solo i fiori? E invece si può trovare un pensiero carino per un regalo anche dove meno te lo aspetti, vale a dire nel negozio di frutta e verdura, con bouquet che si possono anche mangiare. E' la singolare idea che è venuta a Simona Costa, titolare dei "Sapori della natura" di viale Fratelli Spazzoli, a Forlì. Partendo dalla materia prima che ha a disposizione, vale a dire la frutta, Costa ha preparato delle creazioni che hanno abbinato una parte da mangiare al classico mazzo floreale. Ha sfruttato per questo le fragole, accopagnandole a cioccolato, oltre ad altri frutti.

La titolare ha spiegato di essersi dotata dai classici confezionamenti dei mazzi di fiori, come nastri e carta colorata. “Mi è sempre piaciuto creare con le mani – ha detto Simona Costa al sito specializzato 'Italia Fruit News' – e quest’anno per caso su Internet mi sono imbattuta in alcune immagini che mostravano le fragole al cioccolato. Mi è venuta un’idea: ho acquistato dei porta fiori per realizzare bouquet di rose rosse e fragole decorate con il cioccolato". Lavorando la frutta e trasformandola in piccole creazioni artistiche da regalo ha poi promosso questi lavori, realizzati una tantum in occasione di San Valentino, sui suoi canali social, riscontrando un grande successo.

"Con mia sorpresa non hanno attirato gli uomini, ma le donne, che li hanno ordinati per le amiche, oppure per le figlie”, sempre Costa, che mostra anche una strada per affermarsi percorribile proprio dai piccoli negozianti, che è quella di puntare sulla produzione artigianale e creativa, fidelizzando così la clientela, che per l'occasione non ha solo la classica spesa di frutta e verdura, ma anche risolto un interrogativo che arrovella molte persone prima delle feste come San Valentino, quello della domanda "Che regalo originale posso fare quest'anno?".