Sanremo 2021, gioia per Elena Faggi: premiata con il "Soundies Awards"

Gioia per Elena Faggi alla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il brano “Che ne So”, portato all'Ariston per la categoria Nuove Proposte, ha vinto il premio "Soundies Awards", il primo nella storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in gara alla kermesse canora. In particolare sono state premiate le immagini che raccontano la bellezza dell’adolescenza. Elena, 19enne, studentessa all'ultimo anno al Liceo Morgagni, è stata tra gli otto vincitori di "Area Sanremo Tim" proprio con il brano che ha portato al teatro Ariston, dopo che nel 2017 aveva incantato il pubblico, insieme al fratello, ad "Italia's got talent" conquistando il "Golden buzzer".

La cantautrice ed attrice, si è formata in violino, danza, musical e canto. Anche se non ha potuto provare l'emozione di esibirsi in un Ariston pieno, questo infatti è stato il primo Festival di Sanremo senza il pubblico, calcare il palco che ha fatto la storia della canzone italiana è sempre una grande emozione. Con lei, per accompagnarla al piano, il fratello Francesco, che ha arrangiato e prodotto il brano (alla direzione dell'orchestra uno dei maestri storici del Festival, Peppe Vessicchio).

"Che ne so" parla dell’inizio dell’innamoramento, di quel momento in cui ancora i sentimenti sono confusi. La consegna del premio, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, si è svolta in diretta streaming durante la trasmissione “We have a dream da Casa Sanremo” condotta da Red Ronnie, da sempre impegnato a dare spazio ai sogni dei giovani artisti, dal patron Russolillo e da Francesco Pisano delegato dall’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo. Il riconoscimento consentirà infatti alla forlivese di realizzare un nuovo videoclip in Calabria nei prossimi dodici mesi, grazie ai servizi di ospitalità messi a disposizione proprio dalla Regione Calabria.