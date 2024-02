Dopo Sanremo, la nuova orchestra della generazione Z del liscio va in tour: annunciati i primi concerti dei Santa Balera

Lo scorso Festival di Sanremo per una serata il teatro Ariston si è trasformato nella più grande balera d'Italia, così come aveva annunciato Amadeus, grazie ai giovani ospiti, i Santa Balera, orchestra di giovanissimi del liscio, con età media di 20 anni. Sono stati 13 milioni e 500 mila gli spettatori in tv che in quella serata hanno cantato e ballato Romagna Mia con la nuova orchestra, premiata da Amadeus.

Infatti, il brano di Secondo Casadei pubblicato nel 1954, che è diventato popolare nel mondo, è un inno di condivisione presentato sul palco del Teatro Ariston al 74° Festival della canzone italiana e premiato in diretta con una Targa Siae per i suoi 70 anni. Intanto il video della loro esibizione supera le 200 mila visualizzazioni.

L'orchestra si è già ritrovata in sala prove per allestire una scaletta rivisitata dei principali 'giganti del Liscio', alcuni inediti e altri brani particolari per prepararsi ad un tour che porti il nuovo liscio ad un nuovo pubblico a partire dalla prossima primavera. Sono state annunciate le prime date dei concerti: il 1° maggio i Santa Balera saranno a Savignano sul Rubicone per celebrare, appunto, i 70 anni di Romagna Mia, l'1 giugno a Ravenna per la Festa dell'Esp, il 14 giugno è la volta della Liscio street parade a Rimini. Si prosegue poi il 23 agosto a Rimini, per il Meeting, per arrivare il 7 settembre a Cara Forlì e il 4 ottobre a Faenza, al Mei, per il Premio arte Tamburini. Inoltre si sta lavorando a importanti date in occasione della Festa dei Portici a Bologna, della Notte Rosa sulla Riviera Adriatica e in tanti altri importanti appuntamenti.

I musicisti dei Santa Balera sono: Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Loris Casadei, Kevin Cimatti, Christian Di Giacomo, Carlotta Marchesini, Andrea Medri, Riccardo Monti, Nicolò Quercia, Samuele Sangiorgi e la Dj Martina Gaetano. Con loro ci sono sempre i Giovani Ballerini di Romagna di Santa Balera.

Giordano Sangiorgi, patron del MEI e organizzatore della Notte del Liscio e produttore della Nuova Orchestra Santa Balera dichiara: "C’è una terza generazione che sta prendendo in mano il testimone del nuovo liscio in Romagna: sono tutti musicisti giovani, ma di grande qualità che hanno progetti paralleli nei più diversi ambiti musicali e che provengono dal circuito Vai Liscio della Regione Emilia Romagna, che ha supportato la presenza dell'orchestra Santa Balera a Sanremo, con all’interno il circuito che ha toccato dieci balere, avvicinando ancora più i giovani al liscio e al mondo del ballo e al suo pubblico nelle balere storiche insieme ai big del liscio. In Emilia Romagna, e anche in molte parti d' Italia, le nuove leve si stanno appropriando del liscio e del folk come espressione di musica libera e indipendente in cui si può contemporaneamente recuperare la tradizione con un occhio alla sperimentazione e all’innovazione, senza omologarsi ai suoni commerciali, insomma, una importante alternativa al mainstream tutto uguale delle piattaforme social. Giovani musicisti, cantanti, autori e compositori, dj, ballerini, per un grande spettacolo realizzato da una nuova generazione che merita di essere raccontata e valorizzata".