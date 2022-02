"Sarà per sempre": Fabio Scozzoli convolerà a nozze con Martina Carraro

Sorridono e si abbracciano. Uno scatto romantico e pieno di tenerezza per annunciare i fiori d'arancio. "Sarà per sempre". Fabio Scozzoli e Martina Carraro hanno annunciato in un post pubblicato su Instagram il fidanzamento ufficiale, raccogliendo in poche ore oltre 16mila "like". L'immagine è stata realizzata a Tenerife, con la campionessa europea dei 100 rana in vasca corta che mostra l’anello che le ha regalato il nuotatore forlivese.

La scintilla tra il 34enne e la 29enne è scoccata nel 2013 durante un collegiale a Tenerife. Carraro è neo campionessa europea in vasca corta dei 100 metri rana femminili e nel 2021 ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo, mentre il plurimedagliato Scozzoli era stato costretto a saltare lo scorso dicembre i Mondiali di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi perchè positivo al covid.