"Abracadabra", un sogno che si avvera: un corso a Forlì per piccoli aspiranti maghi e illusionisti

Per chi vuole imparare i segreti dei maghi o chi sogna da sempre di diventare un illusionista l'Associazione 'Orto del brogliaccio' presenta: "Abracadabra- Scuola di Magia per Bambini e Ragazzi" , primo corso di magia ed illusionismo rivolto a bambini e ragazzi nella nostra città.

In straordinaria collaborazione con il Club magico italiano , 'Orto del brogliaccio' coltiverà l'arte della magia per quindici futuri piccoli grandi maghi. Il corso è un ciclo formativo strutturato in otto incontri, in partenza presso la sede dell'Associazione, in Via Orto del Fuoco 1/A a Forlì, a partire da mercoledì 27 ottobre 2021 dalle 17:00 alle 19:00. Un corso destinato a bambini e ragazzi, a partire dai 7 anni di età, con un numero massimo di quindici allievi.

Il primo incontro vedrà protagonisti Gianni Loria, presidente del Club Magico Italiano, il dott. Andrea Baioni, vicepresidente e docente del Club Magico Italiano e il docente del corso Abracadabra il Mago Elvin. I successivi sette incontri, condotti dal Mago Elvin, tratteranno argomenti teorici e pratici con la spiegazione e l'insegnamento di effetti magici, di semplice esecuzione e realizzazione, grazie anche ad un 'Kit del mago' fornito dall'Ente organizzatore in collaborazione con il Club Magico Italiano. Al termine del percorso formativo si terrà una piccola esibizione dimostrativa di tutti i partecipanti in data 15 dicembre 2021, giornata conclusiva del corso.

Per Informazioni ed iscrizioni al 327 9859520 o tramite indirizzo mail ortodelbrogliaccio@gmail.com