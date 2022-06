La situazione al parco Officine Bartoletti, "Erba tagliata e lasciata a seccare"

Via Alessandro Volta · Zona Stazione

Recita la segnalazione: "Alcuni giorni fa, finalmente, i prati del parco sono stati tagliati. Il lavoro delle maestranze della ditta esecutrice dell'opera di sfalcio lo documento con questo piccolo report fatto venerdì. Un lavoro non certo occurato con tutta l'erba tagliata lasciata e sparsa sul campo. Sabato sono passato e le erbe tagliate si stavano seccando al sole; manca solo una ranghinatura (o andanatura = operazione svolta nell'ambito della fienagione che consiste nella movimentazione del foraggio sfalciato allo scopo di raccoglierlo in cumuli longitudinali detti andane) ed il foraggio è pronto per la vendita. Se interessa leggete il 2° report dal Parco Officine Bartoletti nella voce degrado".