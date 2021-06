Recita la segnalazione: "Come di consuetudine quando cade la pioggia in viale Matteotti sul lato destro nord gli scoli dei marciapiedi non ricevono a causa della mancata manutenzione degli stessi e metà della carreggiata si allaga. Di conseguenza i residenti si devono arrangiare come possono per impedire che l'acqua entri in casa".