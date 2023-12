Otto "studenti" dell'Iti di Forlì si ritrovano a 35 anni di distanza: "E' stato stupendo"

Scrive Lucio: "Da anni non ci vedevamo, ho fatto un giro di telefonate e 35 anni dopo in 8 ci siamo rivisti alla macelleria Bonduri a Forlì la 5c Iti Forlì. Le carriere più disparate, chi ammiraglio chi dirigente di Conad e altri manager di aziende private, comunque tutti felici con tanti figli e realizzati in tutti i campi E’ stato stupendo incontrarsi e ricordare gli anni passati sui banchi"