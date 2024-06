Un'amore che dura da mezzo secolo: nozze d'oro per Roby & Manu

"50 anni fa correva il 1974 e due ragazzi, Manuela e Roberto, poco più che ventenni si davano la mano ed iniziavano un percorso fianco a fianco. Un percorso difficile e pieno di ostacoli come solo un rapporto di coppia può essere. Ma anche di sostegno reciproco, di gioie e di condivisioni. Grazie a quell'atto, mi hanno concesso la vita, l'amore e la facoltà di giocarmi la mia partita e non basterebbe tutto l'amore del mondo per ringraziarli. Dopo 50 anni, magari un po' claudicanti, magari con qualche vuoto di memoria o con qualche strafalcione, sono ancora lì: lui a ricordare i suoi percorsi in bicicletta e la sua passione per la montagna; lei a preoccuparsi di tutti e a parlare dei suoi giretti a funghi nei boschi. Ma sempre indissolubilmente, imprescindibilmente, a volte fastidiosamente e più spesso affettuosamente assieme. Auguri Roby & Manu, buon 50° anniversario di matrimonio (8 giugno 1974 - 8 giugno 2024)".

Davide