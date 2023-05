"9 ore al pronto soccorso, un attesa estenuante"

Scrive il segnalante:

Probabilmente non vi racconto nulla di nuovo ma l'ennesima esperienza di quasi 9 ore al pronto soccorso con mia figlia con uno sfogo da mononucleosi cutaneo mi ha provato nella pazienza. Non me la prendo certamente con gli infermieri e dottori, ma certamente si potrebbero migliorare le comunicazioni delle attese. Esiste un monitor che indica tutto e niente. Anche il personale ride quando chiedo a cosa serve. Speriamo e spero per tutti di non tornarci troppo presto.